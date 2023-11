La digitalització ha revolucionat l’escenari comunicatiu. Copiem les receptes de TikTok i no d’Arguiñano, llegim l’actualitat política a Twitter i escoltem tertúlies de temàtiques diverses en el metro amb uns auriculars. Les noves tecnologies han portat noves formes d’entreteniment, comunicació i aprenentatge i, en especial, els pòdcasts han emergit com una font inesgotable d’informació de tot tipus: política, social, econòmica i literària. Ací vos deixem sis exemples de divulgadors literaris en valencià que t’has de guardar en la llista de reproducció:

1. «Gent Ràndom», amb Quim Ruiz, Lourdes Frasquet i Empar Puerto.

«L’actualitat literària és l’excusa per parlar dels issues que travessen les nostres vides». Així defineixen Quim, Lourdes i Empar el programa que compta ja amb quatre temporades i que ha iniciat aquesta parlant de la por, les addiccions i les ciutats a partir d’obres d’autores com Irene Solà, Mariana Enríquez o Aina Fullana. Van ser els primers a portar la divulgació de llibres a aquest format i pels seus capítols han passat autors i autores com Núria Bendicho, Laura Bellver o Christo Casas.

2. «deparkineo», amb Marta Meneu, Carmen Alonso i Maria Devesa.

Tot i que no és un pòdcast de divulgació literària, deparkineo busca construir l’ambient de conversa i reflexió dels pàrquings de discoteques on també tenen lloc les «xapes» literàries. A banda d’incloure cites i recomanacions de llibres, pel seu programa han passat figures del món editorial com Aina Fullana o Mercè Pérez.

3. «Llegim a l’andana», amb Amàlia Garrigós i Xavier Martínez.

El nou pòdcast d’Andana Editorial «et convida a endinsar-te en el món de la literatura infantil i juvenil» de la mà de dos periodistes amb una llarga trajectòria en la ràdio. A més, «Llegim a l’andana» no té una ubicació fixa, viatja per llibreries i cases d’autors, creant un entorn íntim per a parlar de llibres.

4. «L’arquitectura de la ficció», amb Sandra Capsir i Vicent Usó.

L’editorial Bromera també s’ha sumat al fenomen pòdcast amb un programa on la seua cap de màrqueting Sandra Capsir i l’autor Vicent Usó descobriran les tècniques i recursos que fan servir els escriptors i escriptores per a modelar una història i emocionar-nos.

5. «La Còmicteca», de Maria Colomer i Pablo Lloret.

Si t’agrada més el món dels còmics, Maria Colomer i Pablo Lloret es defineixen com el «duo còmic més graciós de la radiosfera valenciana». El seu programa recorre l’univers de les vinyetes amb lectures conjuntes, clubs de lectura i una àmplia recomanació de títols.

6. La secció literària «Llibre Obert», del programa «Pròxima Parada», amb Maria Rosell i Susanna Lliberós.

«Pròxima parada», programa de ràdio d’À Punt Mèdia, també compta amb una secció des de l’any 2020, dedicada a la literatura i adaptada també al format de pòdcast. En aquest espai, la filòloga Maria Rosell i la periodista i poeta Susanna Lliberós conversen sobre literatura d’actualitat, escriptura i producció cultural en el nostre territori.