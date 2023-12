El dilluns és el dia en què, habitualment, tanquen tots els museus. Però a partir de l'11 de desembre, i fins al 27 de maig, un dilluns de cada mes (exceptuant març) el MuVIM obrirà excepcionalment les seues portes per a acollir la setzena edició del Cicle de Cinema Intergeneracional. Un cicle de cinema i debat que, amb el títol «El MuVIM i les persones majors. En quin món vivim, quin món volem?», pretén abordar qüestions relacionades amb els reptes que el conjunt de la població en general, i concretament les persones de major edat, tenen davant l'evolució tecnològica actual i les conseqüències de viure i conviure en un món condicionat per esta circumstància.

I per a propiciar eixa reflexió conjunta i intergeneracional, el museu de la Diputació de València projectarà de manera gratuïta les pel·lícules 'Ex Machina' (11 de desembre), 'Sorry we missed you' (15 de gener ), 'Gattaca' (19 de febrer), 'Her' (22 d'abril ) i 'Lars y una chica de verdad' (27 de maig).

Cada pel·lícula anirà precedida per una breu presentació i completada amb un col·loqui posterior, en els quals participaran el professor de Filosofia Jesús Alcolea, el professor de Pedagogia Ángel Sanmartín, la professora de Psicologia Sacramento Pinazo-Hernandis, el director de les Aules de la Tercera Edat L’Eixample Xavier Bendicho, i el professor de cinema a les Aules Pruden Castilla.

Sessions a les 18h

Les sessions començaran a les 17:00 hores en la Sala d'actes del museu, però el MuVIM obrirà les portes un quart d'hora abans, a les 16:45 hores, accedint per la porta situada en la pèrgola del MuVIM. L'entrada és lliure fins a completar aforament. El cicle compta amb la col·laboració de la Federació Valenciana d'Aules de la Tercera Edat (Fevated), Amics de la Nau Gran, l'Ajuntament de València, la Societat Valenciana de Geriatria i Gerontologia i la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació de la Universitat de València.

«Novament, com ve succeint des de fa 16 anys, la col·laboració entre diverses institucions ha permés el desenvolupament d’este cicle d’activitats intergeneracionals, en el qual emprem el cinema com a fil conductor que ens permet tractar qüestions de molt d’interés en relació amb el procés d’envelliment i les condicions de vida de les persones majors», declara Manuel Ventimilla, coordinador de la setzena edició del cicle.

«Un dels grans èxits de la proposta residix en què tot és resultat de la profitosa col·laboració entre institucions i organitzacions socials valencianes», destacat per la seua part, Paco Teruel, diputat de Cultura de la Diputació de València, que tanmateix subratlla «la importància que té el fet de posar en contacte a persones de diferents generacions perquè puguen debatre sobre temes d'actualitat».