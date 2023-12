El circ de carrer és el gran protagonista del «Zorricos Fest», el primer festival de circ de carrer, art urbà i fotografia de la Comunitat Valenciana. Este esdeveniment , organitzat per la companyia Dinamic Show, convertirà els carrers d’Alborache en un gran escenari urbà el maig del 2024; concretament, durant els dies 11 i 12. Serà aleshores quan a esta localitat de la Foia de Bunyol es donen cita els principals artistes regionals i nacionals de disciplines circenses com els malabars, les acrobàcies, el clown o la màgia, entre altres.

El festival oferirà una programació diversa i, principalment, gratuïta conformada per actuacions de circ de carrer, tallers d’iniciació al món de l’espectacle i les arts plàstiques, exposicions d’art urbà, concurs de fotografia, meses redones i speeds meetings amb programadors d’espectacles de la Comunitat Valenciana. Este últim element farà que este esdeveniment siga no sols un projecte lúdic per al públic general, sinó també un aparador del sector i un possible trampolí per als artistes que hi acudisquen.

El «Zorricos Fest» està impulsat per l’Ajuntament d’Alborache amb l’objectiu de generar un espai d’encontre, intercanvi i difusió de la cultura circense que, a més a més, tinga un impacte positiu en l’àmbit cultura i turístic de la comarca i els seus habitants. En este sentit, el consistori està duent a terme l’adequació d’instal·lacions, on es puguen allotjar els artistes assistents i el públic durant el cap de setmana de l’esdeveniment. A més a més, l’ajuntament està dissenyant altres activitats complementàries que completen l’oferta cultural durant els dies 11 i 12 de maig.

Per a este projecte, l’Ajuntament d’Alborache col·labora amb Dinamic Show, una empresa amb una dilatada experiència en el món circense contemporani de més de 20 anys. La companyia ha col·laborat en diverses ocasions amb el Circo del Sol i compta amb un gran elenc d’artistes propis que participaran en el número de clausura del «Zorricos Fest».