Durant la segona quinzena de gener se celebra a Guadassuar, Ribera Alta, la Fira de Sant Vicent, on els dies 21 i 22 són els de la festa gran. Tradicionalment, la vespra del dia de Sant Vicent, els festers s’encarregaven d’anar pel poble repartint aliments —entre ells, la carn— perquè tot el poble poguera gaudir d’un bon menjar i celebrar com cal el dia del patró.

Com passa amb totes les celebracions vinculades amb la tradició, la Repartició de la Carn ha evolucionat amb el context històric i actualment consisteix en una cavalcada que recorre els carrers del poble i que està formada per diferents elements festius i culturals, com per exemple el ball del bolero, l’Associació de Dolçaina i Tabal o els gegants i cabuts. I, per suposat, també la participació de la Muixeranga La Carabassota, que considera aquesta data com la seua actuació més important de l’any.

Aquest any la Carabassota ha demostrat el seu bon estat actual, amb la participació de quasi 60 membres de la colla, on es destaca l’increment respecte a altres anys, sobretot de la xicalla. A l’actuació van estar 15 xiquets/es que van gaudir tant de la seua participació en la Muixeranga, com també de la resta de la cercavila que envolta la fira tradicional. La colla local va comptar amb l’ajuda d’alguns membres de la Muixeranga de Cullera i de la Nova Muixeranga d’Algemesí. En total, més de 80 muixeranguers i muixerangueres van cooperar per a dur a terme les figures.

Tècnicament, la colla muixeranguera va realitzar 18 figures. El recorregut es va iniciar amb una molt bona execució de la primera figura de quatre de l’actuació, una Roscana sense desplegar. Seguidament, es van realitzar tres 5 en un Peu simultanis que es van deixar nets. La tercera parada fou una de les més emotives, ja que la xicalla més menuda va poder participar amb dos marietes simultànies on 4 xiquets/es menors de 2 anys van ser alçats cap al cel. Dos Alcoianets i un Guió foren la avantsala d’una de les figures amb més dificultats tècniques. Parlem de la Branca, una estructura de quatre altures on el segon pis està subjectat per un primeres, però la resta de la pinya no toca la figura. La colla la va executar demostrant el bon treball realitzat als assajos i va arrencar l’aplaudiment i l’emoció del públic assistent.

Es va seguir amb dues figures de quatre alçades, una Roscana i el Banc. Ja passada la meitat de la cercavila, la xicalla va tornar a ser protagonista amb dues Senietes simultànies. Ja comença a ser un clàssic d’aquesta actuació la construcció de la figura tradicional del poble veí de l’Alcúdia, la Campana. En aquest cas es van dur a terme dues campanes a la vegada, una d’elles la Campana oberta. Arribant al final de la Repartició, la colla va efectuar el Ball amb els ciris característics d’aquesta dansa, una altra figura de quatre i que més agrada al públic, la Torreta, i una Figuereta. A la Torreta, tant el segon, tercer i quart pis comencen ajupits, i es despleguen fent créixer la figura en cada altura. La figuereta és una figura de tres alçades on el xiquet/a que la corona realitza un pi invertit. En aquest cas dues xiquetes i un xiquet van demostrar una estabilitat i motricitat molt altes. Una vegada finalitzada la cercavila, i després del pregó dut a terme per Vicent Osca, president de Càritas Guadassuar, la Carabassota va executar l’última figura que fou de quatre alçades, un Encontre que van deixar net i que fou el colofó a una gran actuació.

Aquesta és la sèptima participació de la Carabassota després d’eixir per primera vegada a la Repartició l’any 2017 i tenint en compte les aturades per la pandèmia del 2020. Al llarg dels anys la Muixeranga de Guadassuar ha anat manifestant el seu creixement tant quantitatiu amb un augment dels membres, com també, qualitatiu amb l’evolució tècnica demostrada a l’execució de les torres humanes.

Una vegada finalitzada aquesta cita tan important per a la Carabassota, la colla es prepara per a superar els pròxims reptes que molt prompte la Muixeranga de Guadassuar anunciarà però que ja estan planificant amb la il·lusió que els caracteritza. Segur que continuaran mostrant el seu bon treball a les pròximes actuacions.