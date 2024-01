L’alumnat del Conservatori Municipal José Iturbi tornarà a actuar en el Palau de la Música este divendres, a les 19:30 hores. Concretament, una selecció de l’alumnat de 6é curs d’Ensenyaments Professionals d’este centre interpretarà un concert que se celebrarà a la Sala Rodrigo i constarà de dues parts. Així, la primera estarà dedicada al Romanticisme, al temps que la segona se centrarà en el Barroc. Pel que respecta a l’entrada, serà lliure i gratuïta fins a completar l’aforament.

Amb esta actuació es reprenen els espectacles programats pel Palau de la Música en el marc del pla municipal impulsat per a potenciar i difondre les activitats del citat centre d’ensenyament musical de titularitat pública i per a promocionar a joves talents que estudien en ell.

Entre els autors inclosos en el programa d’este divendres, pensat per a tots els públics, figuren Granados, Vieuxtems, Wagner, Mendelssohn, Bach o Händel. Per a tancar el concert, actuarà la Camerata Conservatori Iturbi que, dirigida pel professor Francisco Lluch, interpretarà el Concert Grosso en Sol Major Op 6 nº1 de Corelli.

Educació musical

Esta institució docent està dedicada a l’educació musical i pertany a l’Ajuntament de València, qui realitza la gestió municipal.

Concretament, este conservatori es crea com a centre no oficial reconegut d’ensenyament musical del grau elemental l’Escola Municipal de Música de València baix la direcció de José Roca Coll. Després de l’èxit, el propi Roca va elevar la proposta per a que el centre es batejara amb el nom del conegut pianista valencià José Iturbi. Així, en el curs 1979-1980 es va convertir en l’Escola Municipal de Música «José Iturbi» de València.

Durant el curs, 1986-1987 es va transformar l’Escola Municipal «José Iturbi» en el Conservatori de Música, segons el Decret 104/1986 del 30 de juliol del Govern Valencià, i, en 1985, es van oferir també estudis musicals de grau mitjà o professional.