El jove músic valencià de 19 anys Carlos Vidal va realitzar un concert el passat dissabte a Budapest davant de centenars de persones, entre les quals es trobaven representants de l’ambaixada espanyola. Concretament, el viol·loncelista va actuar en la sala Solti Hall de l’acadèmia Liszt.

Vidal va tindre l’oportunitat de realitzar este concert després d’haver guanyat el primer premi del concurs internacional Kódaly, que es va celebrar en la ciutat hongaresa de Debrecen el passat mes de juny de 2022. Però este no és l’únic guardó que ha obtés, ja que va rebre el segon premi en la 28ena edició de la Johannes Brahms Competition.

El músic es va traslladar al país uns dies abans de l’espectacle, que recorda amb molta emoció i felicitat. «No esperava vore a membre de l’ambaixada, pel qual va ser molt especial», reconeix.

La seua passió per la música naix des de ben menut, ja que en la seua família hi ha un gran nombre de músics. «Per part de ma mare sempre han estat tocant instruments i, finalment, em vaig decidir pel violoncel», explica.

Tot i això, la seua trajectòria no ha sigut gens fàcil. Amb sols 16 anys va haver de marxar de casa per poder continuar amb els estudis. «Va ser molt dur per als meus pares perquè era molt jove i vaig haver de deixar casa, però sempre he rebut el seu suport», reivindica Vidal, qui agraeix l’ajuda proporcionada pel seu entorn.

Durant estos tres anys, el viol·loncelista ha donat classes en Madrid i en Barcelona. A més, ha viscut en ciutats com París o Múnich. Lamenta que «és difícil viure d’este tipus de música» a Espanya. Per això, realitza concerts en Itàlia, França, Hongria o Països Baixos, entre d’altres llocs. «Sempre m’he considerat una persona independent», afig.

El músic compagina els seus estudis amb els concerts que realitza en diferents ciutats. «Es pot viure d’este tipus d’espectacles, però no aporta grans beneficis», assenyala. Recalca que, en el cas espanyol, com a solista és més complicat, però, en les seues paraules, «és més fàcil si treballes en una orquestra».