L’Orquestra de València, sota la direcció d’Alexander Liebreich, interpretarà demà, a les 19:30 h, a la Sala Iturbi del Palau de la Música un programa que combina el primer romanticisme alemany de la cèlebre Simfonia núm. 5 de Ludwig van Beethoven, amb la música contemporània francesa del compositor en residència en la present temporada, Pascal Dusapin. Un concert que, a més, suposa l’estrena a Espanya de «Wenn du dem Wind… per a soprano i orquestra». Tres escenes de l’òpera "Penthesilea" del compositor gal, que forma part de la seua residència en la present temporada i que suposa el debut de la cantant lírica Christina Daletska en l’auditori valencià.

El director del Palau, Vicente Llimerá, ha destacat que este programa «agradarà molt als nostres abonats, ja que combina dos èpoques musicals molt diferents, amb un nexe d’unió determinat per la profunda admiració de Dusapin per Beethoven». No en va, i com afirma José Luis García del Busto en les seues notes al programa, es tracta de «música inspirada en la tragèdia Penthesilea de Heinrich van Kleist, gran poeta i dramaturg alemany, coetani de Beethoven i alt representant del primer Romanticisme literari germànic, com Beethoven ho és del musical». L’òpera va ser estrenada a Brussel·les el 2015.

La residència de Dusapin va començar en novembre de 2022 quan l’Orquestra va interpretar la seua obra «Uncut». En este sentit, Llimerá ha afegit que «és tot un luxe comptar com a resident amb un compositor del renom internacional de Dusapin, un dels grans de l’actualitat, que sens dubte aporta excel·lència a l’Orquestra de València i prestigi al Palau de la Música».

El concert inclou la bella obertura «Coriolano» de Beethoven i una de les seues simfonies més importants, coneguda i favorita del gran públic com és la Cinquena, i el seu cèlebre començament amb quatre notes fortes i poderoses (sol-sol-sol-mi), que el mateix compositor va definir com «Així crida el destí a la teua porta». Precisament estes dos obres mestres van ser interpretades per primera vegada per l’Orquestra de València en la seua fundació, el 1943 i 1944 respectivament, dirigides pel seu titular Juan Lamote de Grignon.