El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València presentarà el catàleg de l’exposició «Art contra la violència masclista – Tantes dones en una mateixa», el pròxim dilluns 12 de febrer, a les 18 hores, a la Sala Matilde Salvador, en el marc d’una taula redona titulada «Recerca, creació i producció: Art contra la violència masclista», on diferents veus expertes debatran sobre com la creació artística és també una eina educativa fonamental per a conscienciar en la lluita contra la violència masclista.

La taula comptarà amb la participació de Maribel Doménech, presidenta de Mujeres en las Artes Visuales (MAV); l’artista Marina Vargas; l’artista i docent de la Universitat Politècnica de València, Nuria Rodríguez; la crítica d’art, Johanna Caplliure i Semíramis González, comissària de l’exposició, que actuarà com a moderadora. La vicerectora de Cultura i Societat de la Universitat de València, Ester Alba, presidirà l’acte i presentarà el catàleg. Es tracta d’una exposició, que pot visitar-se fins al pròxim 18 de febrer en La Nau i que permet descobrir les obres d’una trentena d’artistes que denuncien la violència masclista i reivindiquen la llibertat de les dones que han patit maltractament i sexisme. 15.000 visites Més de 15.000 persones han visitat esta gran exposició produïda per la Universitat de València i el catàleg de la qual serà presentat en ARCO, la Fira Internacional d’Art Contemporani de Madrid, el pròxim 9 de març, a les 16 hores. L’exposició reuneix una àmplia selecció d’obres procedents dels fons patrimonials de les universitats públiques valencianes i de diverses col·leccions privades. Des de la seua inauguració el passat 30 de novembre, l’exposició s’ha complementat d’un extens programa de mediació que ha permés establir un diàleg amb les obres mostrades: des de la paraula, al recital escènic, passant per dansa i el moviment, i taules redones.