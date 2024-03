El foc protagonitza la nova exposició del Centre del Carme

El CCCC Centre del Carme inaugura este dijous l’exposició «Foc», que se centra en les festivitats de la Comunitat Valenciana en què esta matèria es converteix en protagonista. Sense dubte, el foc s’ha convertit en un element de celebració que recorre tota la comunitat i converteix el territori valencià com a capital mundial de les festes del foc.

El foc és l’element de la naturalesa que més ha fascinat l’ésser humà al llarg de la història, tant en l’àmbit místic com religiós. Per això, és l’eix central de moltes celebracions en el món, fet pel qual el seu significat ha sigut i continua sent un interrogant de gran interés per a filòsofs, etnòlegs i curiosos.

Els orígens de moltes d’estes festivitats es distribuïxen al llarg del calendari, generalment en funció del moviment del sol, encara que, posteriorment, moltes d’estes s’han vinculat a manifestacions religioses, fins a arribar a l’actualitat. Sense oblidar l’aspecte purificador del foc, que també és origen de moltes d’estes tradicions.

Element conductor

L’exposició del Centre del Carme, qe es podrà visitar de manera gratuïta fins al 28 de març, se centra en el foc com a element conductor, sense aprofundir en altres aspectes diferencials de cadascuna de les festes. Per tant, es tracta del foc com a element que unix totes les poblacions, però també com a essència primigènia de la celebració, de l’efímer, del pas inexorable del temps, que any rere any es repetix en les festivitats.

La mostra inclou set festes, entre les quals es troben la Foguera de Canals, la Santantonà de Forcall, la Matxà de Vilanova d’Alcolea, la Cordà de Paterna, la Nit dels Fatxos d’Onil, les Fogueres d’Alacant i les Falles de València. Este són sols una xicoteta mostra de la inabastable quantitat de festivitats entorn del foc que vertebren el territori i el calendari.

Llum i so

Coincidint amb l’exposició, l’artista Felipe Pantone torna a instal·lar «Ultradynamic Range (Luz y sonido)» en el claustre renaixentista, la qual ja es troba dins del marc de la seua exposició «Prospectiva». Esta mostra resumia el procés d’investigació del creador, centrat en les activacions òptiques, la llum i el color i, a més, avança en les seues línies futures.

Foto: J. M. López / Daniela Álvarez Lamelas

Pantone mostra en la seua exposició, que es podrà visitar fins al 14 d’abril, obres que amb l’ajuda del seu colorit i cinètic llenguatge visual li permeten imaginar infinitament el futur. Així, l’obra busca provocar col·lisions entre les imatges tàctils i analògiques del passat i les imatges ràpides i digitalitzades del present amb l’objectiu de generar imatges per al futur.

Pantone ha viatjat per tot el món creant murals enormes coberts de colors explosius i patrons cinètics per modelar l’espai públic segons la seua voluntad.

Des d’eixe moment, ha desenvolupat el seu propi llenguatge cinètic i colorit que li distingix, i en el qual combina la velocitat de les seues llandes d’esprai de grafiti amb les possibilitats de noves tecnologies com a Internet i les xarxes socials. El resultat és un llenguatge visual seductor i ultraràpid.