Un crit a la dependencia emocional i a la idealització de l’amor al Teatre Talia

L’adaptació teatral de «Carta de una desconocida», de l’autor Stefan Zweig, arriba al Teatre Talia després de les festes falleres. Concretament, l’obra es podrà vore del 21 al 23 de març. Este monòleg -representat, produït i adaptat per l’actriu valenciana Rossana Martínez- conta la història d’una dona que, junt al cadàver del seu fill, decideix escriure una carta a l’home que estima per mostrar-li un gran secret. Baix l’encapçalament «A ti, que nunca me has conocido», la protagonista mostra a l’espectador què és l’amor, una de les forces més intenses que existeixen, tot i que pot convertir-se en un fet dolorós. Esta confessió, dirigida per Fernando Soler i Rosanna Martínez, es caracteritza per la gran sensibilitat, tendresa i intimitat en cadascuna de les paraules interpretades.

El llibre, publicat l’any 1922, comença en un xicotet murmuri i acaba en un crit esquinçador que deixa sense paraules d’ànim a qui ho escolta. En este sentit, esta carta és l’exemple perfecte d’una vida que mostra la veritat i ens explica per què som humans.

Amor platònic

És una història d’amor incondicional o d’obsessió? La carta es basa en l’amor platònic o és una entrega sincera? Com és possible que una dona siga capaç d’estimar tota la seua vida a una home que no sap si existeix? Estes són sols algunes de les qüestions que planteja l’obra.

Així, «Carta de una desconocida» parla de l’amor platònic, de la dependència emocional i de la idealització de l’amor des de la generositat més absoluta. La protagonista, que es dedica a la prostitució, tracta d’eixir endavant en una època complicada. Tot i que sembla una dona fràgil, és forta i valenta, ja que, com es veu a la representació, no sol demanar ajuda. Així, les seues llums i les seues ombres i les seues virtuts i les seues febleses estan compensades en esta representació que no deixa indiferent a ningú.

Poc a poc l’obra va construint-se i va guanyant intensitat fent que les emocions siguen cada vegada més fortes.

Autora molt llegida

L’escriptor, biògraf i activista social austríac Stefan Zweig és considerat un dels autors més llegits de la primera meitat del segle XX.

Influenciat per Freud, va defendre les teories psicoanalítiques i es va convertir en un mestre entorn les passions secretes i l’obscuritat de les ànimes.

En moltes de les obres posava als seus personatges en una situació en la qual no poden seguir callant, ja que el preu per fer-ho era major que la pròpia confessió. Per tant, molts dels relats es basen en vides pobres trencades pel dolor, que carreguen amb el pes que suposa viure.

Les seues obres van estar entre les primeres que van protestar contra la intervenció d’Alemanya en la Primera Guerra Mundial i va ser molt popular entre les dècades de 1920 i 1930.