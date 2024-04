Les Muixerangues no paren per Pasqua

En Setmana Santa són vàries les colles que aturen temporalment l'activitat muixeranguera, especialment els assajos, ja que molts dels seus membres participen de les processons i cerimònies religioses d'aquests dies com a confrares o hi assisteixen com a públic, mentre que d'altres aprofiten per a viatjar o, simplement, descansar o fer altres activitats amb la família i els amics. No obstant això, n'hi ha d'altres que continuen amb la dinàmica habitual, ja que el calendari els ve marcat per actuacions importants. Aquest és el cas de la Muixeranga d'Alacant, la Muixeranga de la Marina Alta i la Muixeranga de Cullera. A més a més, el passat dimecres 3 d'abril es va veure l'estrena de la Muixeranga del Carraixet.

Una de les colles que no han aturat els assajos ha estat la Muixeranga de Cullera, al contrari, els ha intensificat amb proves diàries durant tota la setmana per tal de preparar les pròximes actuacions i que aquestes siguen un èxit. La colla muixeranguera de Cullera actuarà en aquest municipi de la Ribera Baixa, amb motiu de les festes majors de la localitat, per partida triple, entre els dies 6 (dissabte) i el 8 d'abril (dilluns), unes actuacions molt rellevants en el calendari de la colla i, per extensió, del món muixeranguer. La primera actuació serà demà dissabte poc abans del migdia, amb motiu de l'eixida de bandes i els balls populars a la plaça d'Espanya, i la segona actuació serà de vesprada (20 h) durant la processó de la Baixà de la Mare de Déu del Castell fins a l’església dels Sants Joans. La tercera actuació serà dilluns, dia de la festa de Sant Vicent Ferrer, a la vesprada. En aquestes tres actuacions, voldran mostrar el seu repertori de figures de tres i quatre pisos del catàleg muixeranguer fetes amb solvència i seguretat. La Muixeranga de Cullera vesteix amb camisa roja, pantalons blancs i faixa negra.

Muixeranga Marina Alta. / Arxiu de la colla

La Muixeranga d'Alacant actuarà a Finestrat (la Marina Baixa), diumenge 7 d'abril a les 12 del migdia en el marc de la Fira d'Artesania que organitza l'Ajuntament d'aquesta localitat. La muixeranga arlequinada del sud actua en aquesta fira des del 2017, excepte en 2022, quan ho va fer la "Socarrà" de Xàtiva. Aquesta serà una bona ocasió per veure les evolucions de la colla de cinc del sud valencià (segons la categorització que fa la Federació de Muixerangues, de colles de tres, quatre, cinc i sis altures assolides). La Muixeranga d'Alacant vesteix de manera arlequinada amb franges blanques i blaves i faixa negra, a l'estil de les muixerangues d'Algemesí.

També en diumenge 7 d'abril, però de vesprada (a les 18.15 h) actuarà la Muixeranga de la Marina Alta en la Fireta de sant Vicent de la població de Benidoleig (la Marina Alta), també organitzada per l'Ajuntament. Cal dir que aquesta colla (o alguns dels seus membres) està mostrant en les xarxes socials uns assajos molt productius i ambiciosos amb vista a una actuació important on mostraran tot allò que estan treballant des de fa setmanes. Tal vegada tindrem l'ocasió de comprovar l'evolució de les proves en aquesta actuació. La Muixeranga de la Marina Alta vesteix amb camisa verda, pantalons blancs i faixa negra.

Tot i que siga de passada, i que per qüestió de temps no ens hem pogut centrar més, cal dir que el passat dimecres 3 d'abril es va produir l'estrena a plaça de la Muixeranga del Carraixet, concretament a Meliana (l'Horta Nord).

Muixeranga d'Alacant. / Javier Hurtado

No ens ve denou recordar que, malauradament, moltes vegades les muixerangues informen de les actuacions amb poca antelació, si és que arriben a fer-ho. Això caldria solucionar-ho, pensant sobretot en el públic en general, tot tenint en compte que la Federació Coordinadora de Muixerangues disposa d'una agenda en el seu web. Esperem que a poc a poc les colles vagen prenent consciència i vagen posant remei a aquesta mancança. Com Cató el Vell, que no perdia ocasió per recordar al Senat romà "Ceterum censeo Carthaginem esse delendam", no pararem d'insistir i reclamar que les nostres muixerangues comuniquen les seues actuacions a l'organisme que actua com una única veu de totes les colles, és a dir, la Federació de Muixerangues, tal com ocorre amb altres disciplines de cultura popular semblant a la nostra.