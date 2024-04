Youssou N'Dour, doctor honoris causa per Berklee València

Berklee València atorgarà el títol de doctor honoris causa en música al cantant, compositor, actor i polític senegalès Youssou N'Dour.

El reconeixement tindrà lloc durant la cerimònia de graduació de la classe del 2024 el dilluns 8 de juliol a les 18.00 hores en l'Auditori del Palau de les Arts, ha anunciat l'entitat educativa en un comunicat.

N'Dour, referent internacional de la música africana, serà reconegut per la seua aportació a la música de finals del segle XX i principis del XXI, i pel seu treball per a acostar els ritmes tradicionals de Senegal a una audiència internacional. "La seua música, el seu activisme polític i el seu treball filantròpic han deixat petjada en diverses generacions d'artistes", subratllen.

En els últims cinc anys, el campus de Berklee València ha concedit aquest títol a Imogen Heap, Lila Downs, Gilberto Gil, Alberto Iglesias i Yvette Noel-Schure.

Youssou N'Dour és conegut pel seu treball fusionant el mbalax tradicional senegalès amb ritmes i influències de tot el món; la rumba cubana a l'hip-hop, el jazz, o el soul, entre altres. La seua veu ressona amb determinació presentant les antigues tradicions del griot senegalés, al mateix temps que transmet missatges polítics i socials a Àfrica i a tot el món.

Nascut a Dakar, Senegal, el 1959 N'Dour va començar la seua carrera com a cantant en cerimònies religioses. Prompte es va donar a conèixer actuant en diverses discoteques de la ciutat. Als 16 anys es va unir a Star Band de Dakar, on va jugar un paper clau com a pioner del gènere mbalax, combinant ritmes tradicionals de Senegal amb elements més actuals.

El 1977 va fundar Étoile de Dakar, més tard convertida en Super Étoile de Dakar. Sota el seu lideratge, el grup va seguir popularitzant el mbalax i incorporant més elements africans al mateix, combinant instruments de percussió com el sabar amb teclats i guitarres elèctriques. Les seues lletres feien referència a temes polítics i socials que emfatitzaven la importància de preservar la identitat cultural en un món interconnectat. La banda va actuar a Europa i Amèrica del Nord, col·laborant amb artistes com Peter Gabriel i participant en el tour Human Rights Now!