Més de 3.000 músics tornen a posar banda sonora als Moros i Cristians

Testimonis com el següent tracten de capturar el que ocorre als carrers d’Alcoi durant el dia gran dels Moros i Cristians: «Quan passes pel carrer Sant Nicolàs, tan estret, i la gent t’abriga... Aleshores sents que estàs al nucli de la festa, cent per cent». Amb l’emoció travessada a la gola, a 2023 un trombonista emocionat de la Unió Musical d’Agres tractava de descriure el que portava sentint any rere any, durant l’última dècada, en acabar el dia de l’Entrada.

La mateixa postal es va repetir ahir, amb les filaes mores i cristianes recorrent el municipi, fent un binomi essencial amb els músics. Més de 3.000 intèrprets de societats musicals de la Comunitat Valenciana han acudit de nou a Alcoi per a formar part de les filaes cristianes i mores que recorren els carrers emblemàtics de la localitat.

Les societats musicals tornen a ser protagonistes en les entrades de Moros i Cristians d'Alcoi. / Miguel Ángel Calvo / FSMCV

El passat divendres, els músics protagonitzaren la jornada prèvia als tres dies grans. Junts, desfilaren de l’Avinguda del País Valencià a la Plaça d’Espanya per a entonar allí L’Himne de la Festa que dona per començat l’actual edició dels Moros i Cristians.

Des d’aleshores, veïns, veïnes i visitants disfrutaran de les marxes a ritme d’obres com Contrabadistas, L’entrà dels moros o Alcoi esclata destral que, entre moltes altres peces, conformen l’imaginari d’esta celebració, demostrant que conformen un binomi inseparable.

Així ho reflecteix la campanya que llança cada any la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana a les xarxes socials: #ColorISo, on es convida a tots els músics assistents a compartir les seues experiències: Què se sent la primera vegada que participes en l’Entrada? I què se sent quan portes tota una vida desfilant?

«Compartim l'esperit dels Moros i Cristians, el nostre valor patrimonial i el potencial com a pol atractor de turisme, festiu i cultural». Daniela González, presidenta de FSMCV

«Compartim l’esperit dels Moros i Cristians i, com esta festa, hem sigut reconegudes pel nostre valor patrimonial, també pel nostre potencial com a pol atractor de turisme, festiu i cultural», apunta la presidenta de FSMCV, Daniela González.

La dirigent de la Federació es refereix al fet que els Moros i Cristians van ser declarats Festa d’Interés Turístic Internacional, un reconeixement que dialoga amb els que suma el col·lectiu de les societats musicals, com a Bé d’Interés Cultural i Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial a Espanya, a més de ser declarat recurs turístic de primer ordre per la Generalitat Valenciana.

Demà es posarà fi a les grans festes de primavera que més músics concentren als carrers d’una sola localitat: Magdalena, Falles i Moros i Cristians. La pròxima gran expressió de festa i música al nostre gran territori serà a juny amb les Fogueres d’Alacant.