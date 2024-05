Humans Fest centra la seua XV edició en el canvi climàtic però sense oblidar Palestina

El Festival Internacional de Cinema i Drets Humans de València, Humans Fest, ha presentat la programació oficial per a la seua XV edició, que comptarà amb més de 40 pel·lícules de ficció i documentals per a mostrar a la ciutadania com es lluita contra el canvi climàtic des de diferents parts del món, com també múltiples iniciatives en defensa del territori des de l’àmbit local fins a l’internacional. Esta edició serà del 30 de maig al 8 de juny i, en concret, pretén conscienciar sobre la lluita contra el canvi climàtic i la defensa del territori.

A més, l’equip de l’Humans Fest ha volgut mostrar el seu suport a la lluita del poble palestí. Per això, el premi honorífic Pau i Justícia que el festival concedix tots els anys s’entregarà a l’Human Rights Festival, el primer festival de cinema i drets humans de Palestina.

Tanmateix, Humans Fest celebrarà en La Filmoteca el seu cicle de cinema Pau i Justícia sota el títol «Contra les invasions, pau i justícia», projectant tres pel·lícules palestines el divendres 31 de maig, el dissabte 1 de juny i el diumenge 2 de juny; quan també es comptarà amb la presència dels palestins Mohammed Shat (productor) i Ramzi Maqdisi (actor) per als col·loquis posteriors. Les pel·lícules són "Ghost Hunting" (2017), Premi a Millor Documental en la Berlinale; "The Tower" (2018), una premiada pel·lícula d’animació que no s’ha estrenat comercialment en Espanya; i "Omar" (2013), un llarg de ficció que ha rebut el Premi Especial del Jurado en el Festival de Cannes i que va ser nominada com a Millor Pel·lícula Estrangera als Oscar.

Humans fest està organitzat per la Fundació per la Justícia des de 2009 i, un any més, portarà produccions de països de quatre continents, com Espanya, França, Noruega, Finlàndia, Kenya, la Xina o els Estats Units, entre altres, i que s’estrenaran per primera vegada a València.

Com a millor llargmetratge de ficció competiran cinc pel·lícules: Camping du lac, Let the river flow, How to blow up a pipeline, Snow leopard i Gall Roig; totes elles es projectaran en els Cinemes Babel. També hi ha espai per als curts en la secció «Curt i Barrejat»; set xarrades amb «Debats Humans», una exposició fotogràfica i la plataforma Humans Media, on hi haurà treballs d’altres edicions i una selecció de 2024, disponible durant 10 dies amb inscripció.