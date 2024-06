Cinc llibres valencians que podrien transformar-se en una ruta literària

Les rutes literàries s'han presentat com una atractiva via, no només per a fomentar la lectura d'una manera alternativa i dinàmica, sinó també per a expandir llibres i redescobrir-los des d'altres perspectives. Títols com ara 'Llibres de meravelles', de Vicent Andrés Estellés, 'El dia de demà', de Teresa Broseta, o 'La sega', de Martí Domínguez, ja tenen les seues rutes a la ciutat de València, els Jardins de Velluters i Vistabella del Maestrat, respectivament. Però, quins altres llibres podrien colar-se en el plànol físic? Ací vos en deixem quatre que, tal vegada, en un temps, podreu passejar.

‘Pavana per a un infant difunt’, de Vicent Enric Belda (Edicions Bromera)

Guanyadora del Premi València Alfons el Magnànim de Narrativa en Valencià 2022, la novel·la ‘Pavana per a un infant difunt’, presenta a Eduard Ferragut, un rendista acomodat de la ciutat de València de principi del segle XX. Aficionat a la fotografia, Ferragut col·labora com a cronista en mitjans de comunicació quan un xiquet apareix mort a la vora d’una séquia. La investigació d’aquest fet iniciarà un recorregut pels noctàmbuls carrers de la capital del Túria i alguns recòndits racons de l’horta.

‘L’holandés’, d’Elisa Ferrer (Tusquets)

Pròxima parada, Benidorm, però la Benidorm dels anys vuitanta, on un home amb una ambició desmesurada, sense ser C. Tanagana, va traçar un desficaciat pla delictiu per a vendre l’últim solar disponible en primera línia de mar. Conegut a la premsa com ‘El Rey de los Bajos Fondos’, aquest personatge real, portat a la literatura per Elisa Ferrer, valdria per a justificar l’inici d’una ruta literària que travessara una Benidorm alternativa. Ací deixem la proposta!

‘Arcén’ Borja Navarro (dosmanos)El voral és eixe espai de seguretat al marge de les carreteres en el qual “tot el que ocorre és sempre una tragèdia”, tal com va declarar en una entrevista Borja Navarro, autor d’aquest ventall relats que vertebra la CV-500. Aquesta obra convida a circular per la carretera secundària valenciana, protagonista d’esdeveniments com ara la Ruta del Bakalao, des de la mateixa òptica poètica des de la qual està escrita. Una proposta de ruta literària seria un èxit assegurat.

‘L’esperit del Cabanyal’, Teresa Sanchis (Edicions del Bullent)

Com indica el seu títol, aquest llibre de Teresa Sanchis dirigit als lectors i lectors d’entre 10 i 12 anys, es desenvolupa al valencià barri mariner del Cabanyal, on un grup d’especuladors pretenen destruir més de 6.000 habitatges, entre ells, el de l’avi de Guillem. De la mà d’aquest nen, i amb l’ajuda d’un esperit, començarà el viatge per l’època de Sorolla i Blasco Ibáñez. Quina millor manera de presentar els racons del Cabanyal als més menuts?

‘Estiu a l’Albufera’, Albert Hernández i Xulvi (La Orquídea de Darwin)

Acabem amb una proposta de ruta més per a xiquets i xiquetes. L'Albufera és una joia natural valenciana, com també ho són la seua fauna i costums. Aprofitant les vacances d'estiu, no seria un mal pla sumar-se a Quiquet i Ivan, protagonistes del títol, per a conéixer aquest ecosistema únic a través de les històries del iaio 'Tenqueta'.