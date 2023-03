"Cuando era niño, las figuras del momento se portaron muy bien conmigo. Me acuerdo que muchos de ellos me regalaron capotes y muletas. También no olvido los vestidos que me regalaron Sebastián Castella y Alejandro Talavante", aseguró Andrés Roca Rey a Levante-EMV tras vivir una convivencia con la Escuela Taurina de València.