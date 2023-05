Azul horizonte y azabache fue el color escogido por Morante de la Puebla para su tarde histórica en la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla el pasado miércoles 26 de abril. Ese día, el genio de la Puebla del Río nos hizo llorar con una faena extraordinaria que desborda cualquier calificativo en la que cortó un rabo en el coso del Baratillo tras 52 años.

"Todo el mundo lo llama purísima, celeste o cielo pero yo le di otro nombre: un azul horizonte. Es un color que nos traslada a un nuevo amanecer. Lo vi una madrugada a las 6 de la mañana y me iluminó", asegura a Levante-EMV el sastre Justo Algaba, creador del vestido que lució Morante en una tarde tan señalada para la historia del toreo.

Directamente, el azul horizonte nos lleva al azul del pintor valenciano Joaquín Sorolla, un azul tan fino como resplandeciente, tan intenso como la profundidad del mar Mediterráneo: "Exactamente, se parece a ese azul tan luminoso que ofrece el cielo de València", manifiesta Justo.

Más en concreto, el modisto define el diseño de dos tipos de forma: "El bordado en las orillas es de piñas antiguas, mucho más estilizadas, y el del centro es un dibujo del labios precioso", detalla. El vestido está hecho a imagen y semejanza del que lució Joselito El Gallo el 18 de octubre de 1914, en una de las tres tardes que toreó en València en solitario. Gallito estrenó ese traje en la corrida de Miura que toreó junto con Gaona y Belmonte en Sevilla y no volvió a enfundárselo hasta València para enfrentarse a seis toros de Juan Contreras. Ese día, Joselito cortó una oreja ante el tercero y en el quinto, de nombre "Algabeño", cortó la oreja y el rabo del toro.

Sobre la confección, Justo explica que lo hizo a ojo: "Es exacto al de Joselito El Gallo, pero la forma de trabajar fue por inspiración pura, una creación libre. Así que cada bordado no es exactamente igual. No eché mano ni a medidas ni a proporciones para hacerlo, a diferencia de los otros vestidos en los que empleo el sistema académico que tengo para trabajar". Llegó a ese traje gracias a un amigo que es gallista empedernido, llamado Javier López: "Me pasó las láminas exactas de su bordado, aunque en la época de Joselito era difícil conseguir buenas fotos de los vestidos porque la mayoría eran en blanco y negro o salían borrosas"

La ruta del vestido

En febrero, el maestro sevillano le propuso al sastre hacerse una serie de vestidos inspirados en Joselito a lo largo de 2023: "Sea lo que sea de Joselito, hazme lo que puedas", le dijo. Una vez tuvo los diseños logrados, fue a su finca de la Puebla del Río a probárselos: "Cuando vio el azul y azabache, me dijo que ese era el vestido de la feria y que lo quería para la corrida del miércoles de la Feria de Abril de Sevilla. Cuando lo vio terminado, me comentó que realmente era exacto al de Joselito, cosa poco usual en Morante porque no suele prodigarse en las respuestas. También me dijo que tenía un latido en el corazón y que, como mínimo, le iba a cortar las orejas a un toro".

Cuando el torero sevillano paseó un premio que no se concedía en Sevilla a un torero de a pie desde hacía 52 años -lo hizo Ruiz Miguel de un toro de Miura en la Feria de Abril de 1971-, Justo le dijo: "Joselito te ha dado un empujón. Te ha puesto la mano encima. Tengo creencias y me entrego a mis vestidos. Ese azul me daba muy buenas vibraciones y se las transporté. Si en la vida hay que creer en cosas, esta me la creo", declara sin titubeos.

Los demás vestidos que Morante ha estrenado en Sevilla también los ha realizado Justo Algaba. El grana y oro del Domingo de Resurrección, el caña y oro o el naranja e hilo blanco: "Cada uno tenía connotaciones distintas, pero los que estoy preparando para Madrid también son espectaculares, todos en la línea de Joselito", concluye. Morante entregará ese vestido de torear a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.