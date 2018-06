La continuidad de Vidorreta, en entredicho tras no entrar en la Euroliga

El Valencia Basket, aún conmocionado por haber quedado eliminado ante el Herbalife Gran Canaria en cuartos de final de la ACB y no haberse clasificado para la próxima Euroliga, se tomará unos días para reflexionar antes de empezar a tomar las primeras decisiones sobre su futuro. La idea del club es utilizar el fin de semana para aclarar posiciones y puntos de vista, descansar y empezar a tomar decisiones a partir del lunes.

En el club valenciano admiten que no haberse clasificado de nuevo para el torneo europeo es un golpe duro para un proyecto en crecimiento que, por medio de Juan Roig, el máximo accionista del club, acaba de inaugurar una instalación para la cantera única en Europa y proyecta un nuevo pabellón para el equipo.

Entre las primeras decisiones que deberá tomar el club es la continuidad o no del técnico Txus Vidorreta, que acaba contrato y que llegó el pasado verano con la complicada tarea de sustituir a Pedro Martínez, que acababa de hacer campeón de la Liga al club por primera vez en su historia.

Desde la entidad han entendido durante la campaña que la plaga de lesiones que ha sufrido el equipo es un factor que ha marcado su desarrollo, pero no el único que se debe analizar.

En cualquier caso, y dado que no disputará la Euroliga, se espera que el club reduzca un presupuesto que este curso había elevado notablemente hasta situarlo en dieciséis millones con una plantilla que ha acabado con quince jugadores en su nómina más el joven Triggvy Hlinason.

En principio, se reducirá el número de jugadores al no tener que afrontar un calendario tan exigente como el que impone compaginar la Euroliga con la ACB.

Tras caer eliminado, el técnico Txus Vidorreta aseguró que le gustaría que el club le ofreciera renovar a lo que le da prioridad ante la opción de sustituir a Sergio Scariolo como seleccionador pero recalcó que depende de la entidad que debe valorar la temporada tras no haberse clasificado para la Euroliga.

"La decisión está en manos del club, tengo que aceptar lo que decidan. Me gustaría seguir y más después de que quedarme fuera así. Siempre pensé que llegaba para estar tiempo. Si desean que continúe habrá que hablar de algunas cosas internas porque ya he tomado conciencia de algunos aspectos que podemos mejorar", apuntó

"Me he dejado la piel, creo que he hecho un gran trabajo con mi equipo técnico y mis jugadores, que merecen mucho la pena", señaló.

Respecto a la posibilidad de suceder a Sergio Scariolo en la selección dijo que el italiano que es amigo suyo no le ha comunicado que quiera dejar el puesto "y he hablado con él muchas veces". Además dijo que su experiencia le dice que "el primer nombre que sale, llega quemado".

Aún así se mostró dispuesto a aceptar la propuesta si no ha renovado por el Valencia y le llega. "Si no me han renovado y por el camino surge la selección, claro que lo cojo. Antes me gustaría continuar en el Valencia Basket", concluyó.