Gobierno y Federación se inclinan por aplazar el Clásico al 18 de diciembre

El Ministerio del Interior vería "razonable" el aplazamiento del Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, fijado para el 26 de octubre en el Camp Nou, ante los disturbios que se han producido en los últimos días a raíz de la sentencia del "procés".

Fuentes de Interior han explicado no obstante que esa decisión compete el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que se reunirá para decidir sobre este partido la próxima semana.

Sobre la mesa hay varias opciones, entre ellas el aplazamiento; el cambio del orden previsto de los partidos, lo que implicaría el traslado de la cita del 26 de octubre al estadio Santiago Bernabéu de Madrid, o mantener el plan previsto pese a la manifestación convocada para ese día en Barcelona.

Una vez que el Real Madrid se ha mostrado en contra de la opción de cambiar el orden de los partidos, cobra fuerza la del aplazamiento de la fecha y se barajan otras como el 18 de diciembre, algo que el Ejecutivo considera "razonable" en las actuales circunstancias.

No obstante, el presidente de la Liga, Javier Tebas, aseguró, en una entrevista con Efe, que el Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona que debía disputarse el 26 de octubre no podría jugarse el 18 de diciembre, puesto que hay jornada de Copa del Rey.

"Son estas cosas que se filtran, que se dicen que dice la Federación, yo no me creo que la Federación diga ninguna fecha, porque quien la tendrá que poner en la mesa será el Comité de Competición porque hay un procedimiento diferente. Ahora nosotros, la Liga, iniciamos un procedimiento de alteración del calendario", explicó Tebas a Efe en un hotel londinense.

"En el caso de que no se cambien los partidos, habrá que poner una fecha y eso es otro procedimiento diferente. Hablan de la fecha del 18 de diciembre cuando hay Copa del Rey ese día. Yo creo que si ya ha quedado desierto el concurso de Copa del Rey, si encima le ponen el Clásico, me parece que va a quedar super desierto. Ese día no puede ser, habrá que sentarse y establecer qué fecha. Espero que el comité decida que se pueda cambiar el orden", agregó Tebas.

Y, por último, el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, defendió la independencia y autonomía del Comité de Competición para decidir sobre la petición de LaLiga de cambiar el escenario del Barcelona-Real Madrid y confió en que se pronuncie en las próximas horas al tener ya las alegaciones de los clubes.

"Mi obligación como presidente es mantenerme lo más al margen posible, porque hay un órgano que tiene que tomar la decisión. Me equivocaría si diera un opinión al respeto, tenemos que ser prudentes y responsables. Llamamos a los dos clubes para que presentaran las alegaciones hoy y han llegado antes de las 12. Hay horas suficientes como para poder decidir y que haya una resolución esta misma tarde", dijo.

Rubiales, que participó en un acto de apoyo al Día Mundial contra el Cáncer, insistió en la necesidad de que Competición se pronuncie lo antes posible "porque hay gente afectada, aficionados viajes, entradas, medios" y el partido está previsto para las 13.00 horas del sábado 26.