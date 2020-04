La salud va antes que el balón

El fútbol es un deporte y negocio millonarios, pero no se debe anteponer a la salud. Esa es la opnión de Gerard Moreno y Aitor Fernández, dos de los grandes refrentes de Villarreal y Levante UD. El delantero «groguet» señaló que ahora mismo no se le pasa por la cabeza volver a jugar ante la situación que atraviesa el país con la pandemia de la COVID-19, a la vista de los contagios y fallecidos que hay. «No veo lo de volver a jugar en la situación en la que estamos. Ves los contagios y las muertes diarias, y ahora mismo no se me pasa por la cabeza. Veo que pensar en jugar es algo inapropiado», señaló el delantero a EFE.

«Intentas imaginar cómo puede ser el regreso, pero nadie sabe qué pasará en un mes, son cosas que te pasan por la cabeza, pero ahora mismo no sé como se puede dar. Lo de jugar cada tres días, no es bueno, pero contamos con jugadores y plantillas amplias. Y lo de jugar sin público será raro, muy raro. Es algo que no sería bueno para nadie, pero al final esta es una situación especial y en la que las cosas van cambiando. Veremos cómo están las cosas en junio o julio», añadió.

Por su parte, el portero levantinista Aitor Fernández aseguró que los futbolistas no pueden ser egoístas y que a pesar de que generan «muchísimo dinero2 la fecha del regreso de LaLiga la debe tomar exclusivamente el Ministerio de Sanidad y que espera que se produzca cuando estén «prácticamente seguros» de que no habrá un rebrote.

«Creo que la vuelta del fútbol no es lo más importante. Sanidad es la que tiene que decidir y en cuanto podamos volver, que yo espero que sea en el menor tiempo posible, que también estemos lo más preparados posible mentalmente para esa vuelta», dijo Aitor en una entrevista en el canal oficial del Levante UD.

El meta vasco insistió en que tiene la sensación de que en el «entorno al fútbol se vive como una realidad un poco diferente» y apostó por que la competición en Primera y Segunda División regrese en España en el momento en el que sea seguro para todos. «Volveremos cuando Sanidad diga y cuando verdaderamente estemos no sé si al cien por ciento pero prácticamente seguros de que esto no va a volver rebrotar, porque entonces sí que se produciría la mayor crisis del mundo. Parece que estamos bajando el nivel de contagio y de fallecidos y esperemos que sigamos así y entonces empezaremos a ver la luz», declaró.

Aitor comentó que la gente debe intentar ser «lo más positiva posible dentro de la dificultad que estamos pasando», aunque se mostró confiado en que la vuelta a la rutina está más cerca que nunca. «Es verdad que se está viendo un poco la luz al final de túnel y que dentro de poco esperemos que estemos todos en el calle con normalidad», destacó.