Després d’una llarga espera, la competició més gran dels clubs de galotxa ja ha pres forma. Estructurada en categories de huit equips, el torneig d’enguany comptarà amb set categories d’escoles, dues femenines, set més de carrer i cinc de trinquet. En total seran més de 700 els jugadors i jugadores que participaran en el campionat més important de la modalitat. Així com el més nombrós de totes les competicions federades de clubs.

Cal destacar entre tots els clubs la recuperació de Xirivella, que presenta dos equips de carrer en la seua tornada al campionat. Petrés confirma la seua participació amb altres dues formacions també de carrer. Mentre que Tamborí de València, amb un equip femení, i Sueca, amb un de trinquet, tornen al campionat després de no participar en el 2020. Per la quantitat d’equips destaquen els quinze de Meliana, els onze de Massalfassar, els deu de Borbotó i Marquesat, els nou de Faura i Torrent, o els huit de Massamagrell i la Pobla de Vallbona

En la competició de carrer, la categoria absoluta viurà una interessant primera jornada. Les partides del grup A enfrontaran a l’Ajuntament de Beniparrell amb l’Electrofassar Massalfassar A, mentre que el Mobles Guillen Faura, vigent campió, començarà la seua defensa del campionat guanyat en el 2020 davant l’Inmobiliaria Palanca Foios A. En el grup B l’Ovocity Marquesat A jugarà en el carrer «Conrado Casanova» d’Alfarp davant el Kiwa Quart A. Tancarà la jornada inaugural l’enfrontament entre Fontaneria Bueno Meliana A i el Lanzadera Montserrat A, que tindrà lloc en el carrer «Vicent Venancio» de la població de l’Horta Nord.

La competició de trinquet, per la seua part, viure altres quatre partides de gran nivell. L’Onda B, club que compta amb dos equips en la màxima categoria de trinquet, jugarà com a local en el grup A davant el Massamagrell A. Sent la partida entre l’Odontica Riuba-roja A i Caixa Popular Manises A l’altra del grup. Ja en el grup B, el Caixa Popular Pobla A rebrà a Les Alcusses Moixent A, tancant la partida entre l’Algimia d’Alfara i Onda A aquesta primera jornada.

Respecte a les partides de la categoria femenina A el Lanzadera Montserrat C jugarà en casa davant l’Estudi Martí Borbotó F, i l’Estudi Martí Borbotó G rebrà al seu carrer al Massalfassar H.

