La jornada 11 de la Lliga CaixaBank de raspall elit femení ja deixarà molt clar a què aspiren tots els equips en esta fase regular de la competició. Quedaran quatre jornades i ja no es poden cedir punts si es volen complir objectius. La partida més interessant es viurà a Borbotó. L’equip A, que ocupa la quarta posició i que tanca les places de semifinals, tan valuoses en la competició, rep al líder, Bicorp, dissabte a les 17:00h. Les de l’Horta es juguen molt en esta partida si volen seguir pensant en estar en les semifinals.

A més, és una jornada perillosa per a l’equip d’Irene, Amparo i Anabel, perquè els rivals de Borbotó A per estar en semifinals, Beniarbeig-El Verger, Alqueria d’Asnar i Beniparrell, tenen duels contra equips de mitja taula cap avall. Beniarbeig-El Verger viatja a l’Horta Nord amb Aida, Fanni i Maria per jugar contra Meliana, que disposarà el duel amb Aina, Eva i Carmen. Este equip ocupa la posició sis amb cinc punts. La partida serà dissabte a les 19:00h.

Alqueria d’Asnar també viatja cap al Nord, a Tavernes Blanques, per jugar diumenge a les 11:00h contra el club del Carraixet, que està en la posició set amb 4 punts. L’Alqueria jugarà amb Myriam, Ninfa i Andrea, mentre que les locals es presentaran al duel amb Joana, Marta i Paula.