Desde su campus en Rialp, Pep Guardiola ha disparado contra Javier Tebas. "Que aprenda de la Premier League, porque sabe más que nadie y se mete en casa de los otros". Así de contundente se ha mostrado el técnico del Manchester City, que también ha criticado que Pedri tenga que hacer doblete de Juegos y Eurocopa.

"En la Premier League hay una gestión mejor, y se ve en Asia, que aprenda el señor Tebas de lo que hacen allí. Igual así sus productos se pueden vender mejor en otros países. La gente se queja, pero gracias a estas inversiones, otros clubes de otros países pueden seguir haciendo cosas", comentó el exazulgrana a preguntas de TV3, sin escatimar dardos contra Tebas.

"Que aprenda, porque sabe más que nadie, es más sabio que nadie y se mete en casa de los otros. Igual así el Barça, el Madrid, el Atlético o el Valencia tendrán más recursos para hacer las inversiones que haga falta y si nos equivocamos, nos sancionarán y no podremos jugar pero como no es el caso que cada uno haga lo que quiera", añadió.

Pese a sus críticas al presidente de la Liga, Guardiola consideró que Tebas hace bien al mostrarse inflexible con el límite salarial. "Me parece bien que Tebas no quiera moverse ni una coma del límite salarial. Nosotros también nos tenemos que ajustar porque si no lo hacemos correctamente, nos pondrán una denuncia y nos tendremos que defender en los juzgados. Ferran Soriano hace las cosas correctamente", valoró.

Elogios a Luis Enrique

Guardiola dribló las preguntas sobre Sergi Roberto, al que hizo debutar hace 11 años y con el que podría reencontrarse en el vestuario del Etihad. De quien sí que habló fue de su excompañero Luis Enrique y de Pedri. "Estoy inmensamente feliz con Luis Enrique con lo que está haciendo. No sabéis cómo me alegro por Luis Enrique. Se lo merece todo y más. Es el gran triunfador de esta selección con su coraje y toma de decisiones", comentó el técnico. Sobre el centrocampista canario del Barça consideró que debería descansar en lugar de ir a Tokio tras una extenuante temporada, como pasa con los 'citizens' Ferran Torres y Rodri. "Yo creo que con una competición en verano es suficiente. Messi fue a los Juegos porque no hubo ni Mundial ni Copa América. Ferran Torres y Rodri podían haber ido a los Juegos y no van pero ya han ido a la Eurocopa. Es demasiado. Deben rechazarlo. Nosotros les pagamos muy bien y sirven al club".