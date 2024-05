La reducción de 'Tiempo al tiempo', el espacio presentado por Mario Picazo en Cuatro, provocó que 'Todo es mentira' ampliara su horario en las tardes de la cadena. En concreto, el programa de Risto Mejide termina actualmente 30 minutos más tarde de lo que hacía anteriormente, un tramo ocupado ahora por la sección 'Qué hay de lo mío'.

Sin embargo, durante la tarde del lunes, Risto anunció que dejará de estar al frente de la mencionada sección, en la que los espectadores envían vídeos con mensajes, inquietudes o protestas. "He decidido reducir un poco cada día mi jornada laboral", empezó diciendo entre risas en la entrega de ayer.

"Esta sección se ha transformado en muy poco tiempo en la favorita de los espectadores", aseguró Risto, haciendo referencia a la "espectacular" cantidad de vídeos que recibe el equipo del programa. "Es mejor que yo no esté, que me inhiba y que podáis rajar de mí lo que queráis", explicó.

Un argumento que no convenció sus colaboradores. "Vístelo como quieras, que tú no trabajas y nosotros sí", bromeó Marta Flich ante Risto, que planteó otro punto de vista: "No, no, no. Yo os dejo que disfrutéis y que elevéis la productividad de este programa en su último tramo".

Este martes, un día después de que Risto anunciara que se desvincula de 'Qué hay de lo mío', Marta Flich se ha puesto al frente de la sección junto al reportero Fabián Pérez.