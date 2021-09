Valencia Basket jugará este domingo (19:00 horas, Teledeporte) la final de la Supercopa Endesa frente a Perfumerías Avenida de Salamanca después de deshacerse en la noche de este sábado del equipo anfitrión, CB Clarinos Tenerife (58-68). Las jugadoras entrenadas por Rubén Burgos lucharán contra el equipo de Alfred Julbe para conseguir el primer título nacional tras la conquista de la EuroCup el pasado abril.

El equipo taronja, bajo la magistral dirección de su base, Cristina Ouviña, dominó el partido prácticamente en todo momento. El primer cuarto sirvió para marcar diferencias desde el comienzo, mientras en los otros tres no se perdió nunca el control de la situación, a pesar de la voluntad de las locales alentadas por su afición en el Pabellón de Deportes Santiago Martín de Tenerife. De hecho, Clarinos consiguió romper la barrera psicológica de los diez puntos de desventaja en el último cuarto, pero la victoria de Valencia Basket no corrió peligro.

Magdalena Brito, una niña de 9 años de un club local, se encargó de llevar el balón de esta segunda semifinal al centro de la pista antes del inicio. Un balón que terminaría cayendo una y otra vez en la cesta que defendían las tinerfeñas desde que Lorena Segura anotó la primera canasta. En los diez primeros minutos todo salió a pedir de boca, incluida la entrada en pista de una de las joyas más valiosas de l’Alqueria del Basket, Claudia Contell. La jugadora de 17 años convirtió un triple en su primer intento.

Las valencianas arrollaron gracias a la armonía de su juego colectivo y al liderazgo en la anotación de Gülich, Raquel Carrera y Ouviña, que en el día de su 31 cumpleaños acabó siendo la mejor jugadora taronja en la segunda semifinal de la Supercopa. A la postre, la base aragonesa anotó 15 puntos en casi 22 minutos sobre la pista.

El primer cuarto concluyó con 8-22 para Valencia Basket, 14 puntos de renta que siempre supo administrar a lo largo del choque domando el ímpetu de un rival que pagó un pobre bagaje de cuatro puntos hasta el minuto 8 de partido. Un par de pérdidas en el comienzo del segundo cuarto demostró que las del Santiago Martín habían subido la intensidad defensiva. Además, Davis asumió en papel anotador acercando a las suyas (25-33). Pero en ese momento, Ouviña y Gülich volvieron a ponerlo todo en orden. Al descanso la renta estaba de nuevo por encima de diez (25-37).

Tras el descanso, María Pina dio otro impulso al Tenerife, en especial, en un último cuarto en el que las locales soñaron con apretar la semifinal en los minutos finales. Sin embargo, las pupilas de Burgos no lo permitieron. Raquel Carrera, que terminó con 14 puntos, y Leticia Romero (11) se unieron en la faceta anotadora del conjunto taronja.

Finalmente, Valencia Basket se impuso por diez, 58-68, aunque llegó a disponer de máximas de 17 en el segundo parcial (14-31) y 19 en el minuto 33 (40-59). Tenerife jamás se rindió y soñó con rebajar la barrera de los cinco en el último asalto con un parcial de 12-0, si bien nunca lo logró falto de fuerzas y calidad en comparación con las taronja.

Cristina Ouviña, autora de 15 puntos, valoró así la victoria en las cámaras de Televisión Española tras el partido: «Sabíamos que después de lo del año pasado iba a ser difícil. Todos los títulos nos ilusionan, empezar ganando uno la temporada sería un plus. Hay muchas ganas de hacerlo en el equipo». Respecto a su 31 aniversario dijo: «Jugar en el día del cumpleaños siempre es un plus de motivación. Ganamos y estamos en la final. No hay mejor regalo posible».

Este domingo, a partir de las 19:00, Valencia Basket tiene la ocasión de llevar el primer título nacional a las vitrinas de la sección femenina del club. Evidentemente, su primera Supercopa ante un rival, Perfumerías Avenida de Salamanca -ganó 61-63 a Spar Girona en la otra semifinal-, que persigue la décima.