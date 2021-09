El Campionat Individual CaixaBank va veure ahir dues partides al trinquet de la Universitat Politècnica de València. En el primer enfrontament de la vesprada, Victoria de Bicorp va guanyar 25 per 5 a Natalia d’Alcàntera-Càrcer, mentre que en la segona va saltar la sorpresa, amb la victòria d’Aida d’Alcàntera-Càrcer davant d’Ana de Beniparrell, per 15 a 25. Victoria de Bicorp no va tindre massa problemes per vèncer a una Natàlia que va posar tot de la seua part per intentar plantar cara a la jugadora de Bicorp, que segueix sent la màxima favorita per aconseguir el títol del mà a mà. Al final, 25 per 5 per a Victoria per continuar pensant en la competició. Ara s’enfrontarà en semifinals contra la guanyadora del duel entre Amparo de Borbotó i Irene de Borbotó. Aquesta partida es jugarà el pròxim dijous 30 de setembre al trinquet de Càrcer, a les 19:00h. La sorpresa va estar en la segona partida, en la qual Ana, una de les favoritesl, es va trobar amb moltes dificultats en el seu duel contra Aida. La jove jugadora del CPV Alcàntera-Càrcer va plantar cara des del principi a Ana, que no trobava el seu espai en el joc i no va aconseguir donar-li la volta a un marcador que se’l va posar molt en contra amb un 5 per 15. Al final, el triomf d’Aida es va saldar amb un 15 per 25 que la deixa en semifinals, on es trobarà cara a cara amb la guanyadora del duel entre Mar de Bicorp i Mireia de Beniparrell.