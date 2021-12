El Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP celebra este domingo una nueva edición con el objetivo, según explicó su seleccionador de atletas de elite, Marc Roig, de entrar “en el exclusivo club” de las carreras de esta distancia que se ganan en dos horas y dos minutos.

“El objetivo es superarnos un año más. El año pasado hicimos 2 horas 3 minutos y 0 segundos y el escalón siguiente es hablar de 2 horas y 2 minutos y confiamos en que podemos ir a por ello y confiamos en que viento nos dé una tregua para hacerlo”, explicó Roig en una rueda de prensa.

“El objetivo es difícil pero si nos pusiéramos objetivos fáciles no seríamos nosotros, nos gustan a todo el equipo los retos difíciles. Sabemos que hay muy pocas carreras que han conseguido las 2 horas y 2 minutos pero creemos que tenemos el potencial para estar ahí”, añadió.

Roig explicó que en la categoría femenina esperan que “un gran grupo de chicas pueda bajar de las 2 horas 20 minutos por primera vez” y dijo que cree que “lo tienen en las piernas” y que no sería “una ni dos”.

“València es conocida alrededor del mundo por ser la ciudad del running y de los récords. Podía parecer que gana uno y los demás pierden pero no, ganan muchísimos. Hay gente que viene a hacer sus mejores marcas y los récords de su país. La lista de Elite es casi inabarcable”, destacó.

Por su parte, el director de la carrera, Paco Borao, recordó que el mundo del atletismo “son récords y nos gustan los retos” y dio por hecho que los van a buscar “de nuevo”.

“Visto lo que nos ha ocurrido en estos dos años de crisis sanitarias, estamos muy orgulloso de volver a hacer un espectáculo con atletas de élite para buscar récords pero también porque vuelven los corredores populares”, destacó.

Borao dijo que cuando arrancó el Maratón hace más de cuarenta años no podía imaginar que alcanzaría esta nivel. “Se han juntado cuestiones humanas, deportivas, sociales, políticas y económicas que hacen del Maratón de València lo que es hoy en día”, señaló.

“Hemos preparado la mejor carrera que se pueda imaginar, no hay en el mundo una carrera más plana, no hay un mejor clima que este y no hay una ciudad a la que le guste más el maratón que esta”, dijo Borao a los atletas de élite presentes.

Lawrence Cherono, que ganó en su día los maratones de Boston y Chicago, llega tras ser cuarto en los Juegos Olímpicos de Tokio, con la mejor marca de todos los participantes y dispuesto a sacarse la espina de su segunda plaza de la pasada edición.

“Esta es una gran ciudad, hay muchos récord rotos aquí. Estoy contento de volver y correr de nuevo aquí. El año pasado fui segundo, fue una pena porque fue mi mejor marca. Luego fui a los Juegos pero tenía en mente volver a correr aquí. Ahora voy a intentar dar lo mejor de mi mismo en esta nueva carrera”, apuntó.

El keniata Geoffrey Kamworor, con una mejor marca de 2 horas, seis minutos y doce segundos lograda hace nueve años en el maratón de Berlín, mostró su agradecimiento “por poder venir y correr en la ciudad del running”.

“Estoy muy contento, estoy deseando correr y aunque tuve una lesión y no pudo venir la pasada edición, estoy entrenándome bien y estoy deseando hacer mi mejor marca. Creo que València es una motivación porque es un circuito muy rápido. El de Nueva York es muy duro pero estoy deseando ver qué puedo hacer en un circuito como éste”, apuntó.

Por su parte, su compatriota Dorcas Tuitoek, debutará en el Maratón Femenino con 23 años y avalada por sus buenas marcas en el Medio Maratón. “Sé que es un circuito muy rápido y plano. Tengo confianza y espero bajar de las dos horas y veinte minutos”, apuntó.