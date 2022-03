La segona jornada de la 30 Lliga de Palma - Trofeu Diputació d’Alacant ha deixat tres triomfs dels equips que jugaven a domicili. D’ells, Benidorm és l’únic que ha sumat els sis punts possibles i encapçala la taula, encara que per a fins a quatre dels sis equips este cap de setmana suposà l’estrena de la temporada, ja que a la jornada 1 la pluja els va impedir debutar.

2ª jornada

Amb tots els equips per fi en marxa, Benidorm va sumar de nou el triomf, en aquesta ocasió a Benimagrell, per 3-10. Els benidormers lideren la classificació amb 3 punts d’avantatge sobre la Vall de Laguar, que s’apuntà la victòria a Tibi (6-10). Els de l’Alcoià, subcampions l’any passat, encara no han aconseguit puntuar en les dos primeres partides.

Per la seua part, en el duel de veïns de la Marina Baixa, el campió, Relleutelecom, començà a defensar el títol sumant 2 punts a Sella després d’imposar-se per 7-10.

Pròxima jornada

La tercera jornada, el 26-27 de març, enfrontarà, d’una banda, al líder i a Sella al carrer benidormer. Relleutelecom rebrà la visita de la Vall de Laguar, mentre que Tibi i Benimagrell es veuran les cares a l’altra partida.