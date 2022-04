‘Bicefàlia’ al capdavant de Primera del Campionat Autonòmic de galotxa carrer - Trofeu El Corte Inglés. Quart de les Valls i Marquesat comparteixen la primera posició amb 9 punts després de la quarta jornada, que també deixà el triomf de Montserrat.

Kiwa Quart de les Valls va obtindre el triomf més ampli del cap de setmana. Els quarters arribaren a Massalfassar amb ganes de reivindicar-se. L’Electrofassar no va tindre opcions i cedí per 15-70.

Molt més complicat ho va tindre Ovocity Marquesat a Faura. Després d’un duel on cap equip va estalviar esforços, el triomf se’n va anar cap a Alfarp per 65-70. Els faurers, amb dos partides pendents com Massalfassar i Montserrat, sumaren el primer punt. Lanzadera Montserrat ja en té 4, després d’imposar-se a Profisco 2000 Borbotó per 70-50, i es col·loquen tercers. Borbotó, que va sumar el primer punt de la campanya, tanca el grup igualat a Faura.

La pròxima jornada es disputarà el dissabte 9. A les 16:30h, a Borbotó, el Profisco 2000 Borbotó rep a Mobles Guillén Faura; a les 17:00h a Alfarp juguen Ovocity Marquesat contra Electrofassar Massalfassar. A les 17.30, a Quart de les Valls entre Kiwa Quart i Lanzadera Montserrat.