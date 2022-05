La XXX Lliga de Palma - Diputació d’Alacant ja està disputant la segona volta de la lliga regular, en la qual alguns equips comencen a presentar-se com a favorits en les seues categories després d’haver disputat més de la meitat de les partides de la primera fase. La màxima categoria de Palma la lidera per damunt de tots el CPV Vall de Laguar amb 16 punts, obtinguts de sis victòries i cap derrota, que li fan ser l’únic equip invicte de la categoria. Després d’aquestes sis partides disputades es pot dir que Laguar presenta la seua candidatura al títol, que té el GRE Relleu. Els de Relleu apareixen en segona posició amb 15 punts, obtinguts de cinc victòries i tan sols una derrota precisament contra l’equip de Laguar. El tercer classificat és el CPV Benidorm amb 10 punts, de tres victòries i tres derrotes. En la quarta plaça està el CPV Sella amb 8 punts, sumats de dues victòries i quatre derrotes. El cinqué lloc és per al CPV Tibi que suma cinc punts, mentre que, el CPV Benimagrell tanca la classificació i encara no ha pogut aconseguir la seua primera victòria.

En la Segona categoria de Palma destaca en solitari en el més alt de la classificació el CPV Agost que ha aconseguit un total de 24 punts, els de l’Alacantí han sumat nou victòries en les nou partides que han disputat i es presenten com els favorits al títol. En la segona plaça està el GRE Relleu que suma 21 punts obtinguts de set victòries i dues derrotes. La tercera i quarta posició que són les últimes que donen accés a les semifinals les ocupen el CPV Sella B i el CPV Vall de Laguar, ja que empaten a 17 punts tots dos equips. En el grup A de la Tercera categoria de Palma, destaca el CPV Altea en el més alt amb 14 punts. Li segueix de molt a prop el CPV Xàbia amb 13 punts, mentre que en la tercera posició hi ha un empat a 7 punts entre el CPV La Nucia A i el CPV Polop de la Marina. Pel que respecta al grup B, el CPV Cocentaina és el més destacat amb 16 punts, en la segona posició està el CPV Crevillent A amb 14 punts i el tercer classificat és el CPV Sella amb 10 punts. Finalment, en el grup C de Tercera de Palma, els tres millors classificats són el CPV Xixona amb 19 punts, el CPV Tibi amb 17 punts i el CPV El Campello amb 15 punts.