En marxa el Trofeu Fundación Trinidad Alfonso

El passat divendres arrancava la XVIII edició del circuit Sub’18 de raspall – Trofeu Fundación Trinidad Alfonso als trinquets de Piles i Genovés. A Piles s’enfrontaven Miquel (CPV Oliva), Simón (CPV Ontinyent) i Josep (CPV Alc-Càrcer) davant l’equip de Diari (CPV Quatretonda), Javier (CPV Bicorp) i Pau (CPV Genovés), amb victòria per als últims pel resultat de 25 per 15.

D’altra banda, i al trinquet d’El Genovés, jugaven també en divendres els trios d’Estival (CPV Oliva), Alejandro (CPV Bicorp) i Pablo (CPV Bicorp) i el d’Hugo (CPV Bicorp), Verdú (CPV Alc-Càrcer) i Manel (CPV Favara), en aquest cas amb un resultat de 25 per 5 per a l’equip d’Hugo. L’altre que completa la competició, però, que encara no ha debutat, és el de Jeroni (CPV Oliva), Ferrando (CPV Quartretonda) i Miquel (CPV Alq. Asnar). La segona jornada d’aquesta competició es programa per a divendres i dilluns vinent, als trinquet de Sueca i Castelló respectivament.