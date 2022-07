Ayer, 25 de julio, se cumplió 30 años de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, unos Juegos que marcaron un antes y un después en la historia del deporte español y que cambiaron para siempre el movimiento olímpico en España. El deporte español dio un salto de calidad conquistando 22 medallas, una cifra que desde entonces, no se ha podido superar. Los deportistas de la Comunitat Valenciana fueron también protagonistas de aquella gesta firmando tres de las 22 medallas españolas. Las yudocas Almudena Muñoz y Miriam Blasco y el regatista Kiko Sánchez Luna alcanzaban la gloria olímpica en Barcelona.

La primera medalla llegaba en el tatami con Miriam Blasco como protagonista. Aunque nacida en Valladolid el 12 de diciembre de 1963, la yudoca española, afincada en aquel entonces en Alicante, le daba a la Comunitat Valenciana su primera medalla de oro y hacía historia al convertirse en la primera campeona olímpica española. Una gesta que lograba el 31 de julio de 1992 en el Palau Blaugrana y que recordaba recientemente en una entrevista publicada por el diario Sport (perteneciente al mismo grupo empresarial que SUPER): «Para mí fue un impacto. Me sigo sintiendo satisfecha pero sigo pensando que tuve la suerte de ser la primera, pero fue injusto porque no fui yo sola, fuimos las mujeres de Barcelona las que protagonizamos un boom de resultados que luego han servido de referente. Fuimos pioneras en luchar por la invisibilidad de la mujer» afirma Blasco que en aquella final histórica de la categoría de -57 kg. derrotaba a Nik Fairbrother, con la que poco después, por aquellos giros de la vida, se casaría. Blasco volvió a los Juegos Olímpicos en 1996 en Atlanta, pero como entrenadora, llevando al podio a la también alicantina Isabel Fernández y a Yolanda Soler. Tras retirarse del judo se pasó a la política y fue elegida senadora con el PP por Alicante en tres legislaturas: 2000, 2004 y 2008. «Para España fueron unos grandes Juegos, pusieron a Barcelona en el mapa. Sigue habiendo un antes y un después de Barcelona en el deporte español. Lo que se consiguió en Barcelona fue muy importante», afirma la vallisoletana de corazón alicantino.

La apoteosis valenciana continuaba en el tatami tan sólo 24 horas después del éxito de Blasco. La valenciana Almudeña Muñoz (4 de noviembre de 1968, València) repetía gesta y también se colgaba la medalla de oro, en su caso en la categoría de -52 kg: «Fue una etapa única. Lo recuerdo con muchísimo cariño, muchísima alegría. Aún siento una gran satisfacción y la sensación del deber cumplido» relataba la valenciana al diario Sport. Aunque por tan sólo 24 horas Miriam Blasco le había ‘arrebatado’ el honor de ser la primera campeona olímpica del deporte español, la yudoca valenciana no le da importancia: «Nunca fue un problema, al contrario, para mí fue una gran alegría. Me fui a dormir la noche anterior pensando: ‘si ella lo ha conseguido, ¿por qué no puedo yo?’. Su oro me motivó», afirma la valenciana que sigue ligada al deporte pero desde la gestión ya que trabaja en la Fundación Deportiva Municipal de València.

La tercera medalla para la Comunitat Valenciana en Barcelona 92 llegaba en el agua de la mano de Kiko Sánchez Luna, regatista alicantino (19 de septiembre de 1965) que se alzaba con el título de campeón olímpico en la clase 470 con Jordi Calafat como compañero de embarcación. Sánchez Luna había competido antes en Seúl 88 donde se quedó a las puertas del podio (cuarto) y después de Barcelona, estuvo también en Atlanta 96, donde acabó noveno. Tras retirarse de la vela Sánchez Luna tomó también el camino de la política fue diputado por Alicante por el PP y se vio implicado en un caso de corrupción.