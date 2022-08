Todo decicido en el grupo A del COTIF Femenino Cañamás Naranja. Villarreal y Mislata certificaron su pase a semifinales tras el partido que enfrentó a ambos equipos y que culminó con la victoria de las castellonenses (4-1). El primer tanto llegó en un saque de esquina en el que la más lista fue Ainoa Campo, quien remató casi desde el suelo para poner el 1-0. El segundo tanto llegó tras un rechace que ‘Cienfu’ aprovechó en la frontal para poner el segundo en el marcador.

En la segunda mitad, tras unos primeros minutos de transición, el Villarreal añadió el tercero a su cuenta particular en una jugada que, a priori no entrañaba demasiado peligro. Rico recibió en la frontal y las defensas fueron a por ella, pero tuvo la calma y la precisión necesaria para marcar. Las valencianas se acercaron en el marcador con una jugada de picaresca de Viché, que tiró un sombrero sobre la portera y remató a puerta vacía. Fueron los mejores minutos para las valencianas, aunque el partido entró progresivamente en una fase más pausada. Desaprovechó nuevamente una gran ocasión para el Villarreal Belén, que cuando todo parecía dispuesto para rematar a puerta vacía, tardó demasiado en ejecutar el disparo. No erró un minuto después al ganar una carrera a la defensa, tocar ligeramente para regatear a la guardameta en zona de tres cuartos y embocar a gol. Los minutos finales sirvieron para ver detalles de calidad de ‘Bicho’, aunque ningún gol más.