Xilxes conquista el seu primer Trofeu d’Estiu d’escala i corda a Torrent

El trinquet de Torrent va acollir dijous, dissabte i diumenge les huit finals del 9 Trofeu d’Estiu d’escala i corda, que compta amb el patrocini de la Generalitat Valenciana i la Diputació de València i la col·laboració de l’Ajuntament de Torrent mitjançant la seua Fundació Esportiva Municipal. Els clubs d’Almassora i Torrent s’afegiren diumenge als de Xilxes, Massamagrell, Relleu i Albalat dels Sorells, que es proclamaren campions dissabte, i als de Moixent i Alberic, que alçaren la copa en la jornada inaugural de dijous.

El CAPV Xilxes és el nou campió del Trofeu d’Estiu a la màxima categoria. Els de la Plana Baixa, que prenen el relleu del també castellonenc equip d’Onda, es van imposar a la final a Traverauto Riba-roja per 25-60.

Els del Camp de Túria, que repeteixen subcampionat a la competició, van acusar en gran manera la baixa del seu rest Mario Casades, lesionat als dits de la mà i per tant absent a la partida. Jesús Manuel, Santi, Toni Arnau i Toni Fortea ho intentaren, però el trio format per Pablo, Vicent i Josep va ser molt superior i es va imposar de principi a fi.

Per al club de Xilxes suposa el primer gran triomf en una competició d’escala i corda. A més, es converteix en el tercer club de la província de Castelló en guanyar el campionat, després d’Onda, que en té dos, i Borriol.

A la categoria de plata el club riba-roger tampoc va tindre sort. El títol se’n va anar cap a Massamagrell, després d’una partida prou interessant que es va resoldre amb un 60-45 per als de l’Horta Nord.

L’equip format per Pau, Marc i Juan Manuel va estar més encertat en els moments claus i es va poder assegurar la partida, tot i que La Caseta Riba-roja, amb Sergio, Ferran i Fernando, va lluitar fins l’últim moment.

Sense dubte, la partida més atractiva, lluitada i festiva al mateix temps va ser la corresponent a la final de Tercera A. Dos equips del club amfitrió, Trinquet de Torrent B i C, s’amidaren en un duel on va regnar la igualtat i ple d’alternatives al marcador.

Finalment, l’equip C, compost per Daniel, Rosendo, Manuel i Héctor, es va apuntar la victòria per la mínima (55-60), davant el conjunt B, representat per Natalio, Vicent, Miguel i Víctor quan la vesprada agonitzava.

La província d’Alacant també va comptar amb un equip campió al Trofeu d’Estiu. El CP Relleu es va adjudicar el campionat de Tercera B en el seu duel contra Industa Moncada, pel resultat de 40-60, en altra partida prou disputada.

L’equip de la Marina Baixa, amb Jordi, Kiko, Pablo i Héctor, va estar més inspirat en els moments claus per a emportar-se el triomf davant els de l’Horta Nord, que jugaren amb José Vicente, Vicente, Joaquín, Adrián i José Luis.

La de Quarta A va posar cara a cara als equips de El Pedal Alberic A, amb Jesús, Dani, Javier i Ramón, i Restaurant Onnes Xilxes B, amb José Vicente, Manuel, José i Ximo, amb victòria dels de la Ribera per 60-35. Un triomf que serveix a Alberic per a reivindicar-se en la seua lluita contra les circumstàncies, amb un trinquet en una situació bastant irregular i en el qual l’Ajuntament hauria de ficar-se mans a l’obra per recuperar aquesta instal·lació. Fa anys que el trinquet d’Alberic no es millora ni es repara, amb problemes al sostre, a la muralla i fins i tot de pintura.

La final de Quarta B va estar protagonitzada per un equip de la província d’Alacant i altre de la província de Castelló. Tant Crevillent, que formà amb Rubén, Jesús i Jacobo, com Almassora, que presentà a Rafa, Vicente, David I, David II i Juan, mantingueren intactes quasi fins el final de la partida les seues opcions de victòria.

No obstant, com que la Copa només podia tindre un propietari, a la fi va ser l’equip d’Almassora el campió, després d’un 50-60 que parla prou bé de l’igualtat que va regnar tant a un com a l’altre costat de la corda.

Albalat dels Sorells tampoc va donar opció al tercer equip del club de Riba-roja que es presentava a les finals del Trofeu d’Estiu. Els de l’Horta Nord s’imposaren davant Traverauto per un clar 50-15 i s’emportaren el títol d’una categoria que, juntament amb la infantil, s’estrenaven enguany al campionat.

Els albalatans, amb Carlos, Adrián i Jaume, van ser molt superiors a l’equip riba-roger, que va jugar amb Dani, Diego i J. Luis.

Per últim, la final infantil va estar protagonitzada per CPV Guerrer de Moixent, on jugaven Aroa, Saúl, Lluís i Aleix i Trinquet de Torrent, amb Sergio, Álex i Dani. El triomf va ser per a l’equip de la Costera, també per 50-15, davant l’equip amfitrió. Amb aquesta victòria, Moixent tanca una gran temporada, on ha aconseguit molts èxits tant per part de l’escola com del seu club.

Nicolau Claramunt, alcalde d’Albalat dels Sorells; Sonia Llinares, regidora de l’Ajuntament de Relleu; Santi Navarro i Juan Muedra, responsables de les escoles de Riba-roja i Massamagrell; Elvira López i Pedro López, vicepresidenta i vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana, s’encarregaren durant les tres jornades del lliurament de trofeus per als campions i subcampions.

Trofeu d’Estiu. Cita al trinquet de Torrent 1 Finalistes primera, Xilxes i Riba-roja A 2 Finalistes infantils, Moixent i Torrent 3 Finalistes 4ªA, Alberic B i Xilxes B

4 Finalistes 3ªB, Relleu i Moncada 5 Finalistes 3ª A, Torrent B i Torrent C

6 Finalistes segona, Massamagrell i Riba-roja B 7 Finalistes 4ªB, Almassora i Crevillent 8 Final cadets, Albalat dels Sorells i Riba-roja F