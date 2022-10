Alba Torrens, quien cuenta en su palmarés con seis títulos de la Euroliga, fue presentada ayer oficialmente como nueva jugadora del Valencia Basket en las oficinas centrales en Náquera de MaxColchón, patrocinador de la entidad. La alero de 1,92 m y 33 años, acompañada por el presidente del club, Vicente Solá, el director general, Enric Carbonell, y el director deportivo, Esteban Albert, se mostró «muy agradecida por la oportunidad de formar parte de un club histórico».

«Lo primero, dar las gracias por estar en un club histórico, en un proyecto y un equipo que poco a poco ha crecido haciendo bien las cosas bien. Hay que recalcar que el Valencia BC ha buscado el éxito de un modo sólido, y no rápido», destacó la jugadora mallorquina, que añadió que tiene una «gran ilusión» por jugar de ‘taronja’.

Para Alba, el proyecto de Valencia BC la «estiró en muchos sentidos». «Había otras opciones, pero este proyecto me atrajo en lo profesional y en los retos que tiene y en la parte emocional de volver a casa a un equipo que ha demostrado un muy buen nivel», comentó. Cuestionada por la aventura en EuroLeague Women, respondió: «La afrontaremos sabiendo su dificultad y exigencia. Los resultados no se pueden prometer, nosotras queremos competirla». «No va a ser fácil, habrá momentos de todo, mejores y peores, pero todos juntos vamos a tirar hacia delante con todo lo que venga. Estoy con muchas ganas de, poco a poco, ir cogiendo mi mejor forma», comentó Torrens, quien no podrá debutar el miércoles 5 de octubre contra SPAR Girona porque aún se halla en la fase final de la recuperación de las molestias de rodilla con las que inició la pretemporada: «Aún no he conseguido mi mejor forma, pero tengo el compromiso, la responsabilidad y el trabajo para alcanzarla y sumar para el equipo. Entre todos estamos buscando la manera de integrarme y sumar en la pista a la familia ‘taronja’». Torrens insistió en que está «centrada» en su recuperación para dar su mejor versión «lo antes que pueda». «Mi objetivo es sumar al equipo». Como ya informó Levante-EMV, Torrens no estará en el inicio de la temporada. Probablemente, tampoco llegue a la disputa de la Supercopa LF Endesa los días 8 y 9 de octubre.