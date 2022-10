Dos gallos en el mismo gallinero, o lo que es lo mismo, dos pilotos en el mimo box luchando por ser campeones del mundo en la misma cilindrada. Es una ecuación que casi nunca acaba bien y en el caso del GASGAS Aspar Team, no ha sido una excepción. El jueves, en la víspera del comienzo del Gran Premio de Tailandia, estallaba el valenciano Sergio García Dols quejándose del según él, de que no se siente apoyado por su equipo que comparte con el actual líder de Moto3, Izan Guevara. García Dols asegura que no remaría a favor de su compañero para ayudarle a ganar el título: « es una cosa que tendría que pensar, aunque creo que no lo haría, porque al final estoy peleando yo también por el mundial, así que no creo que le echara una mano», destacó.

El piloto natural de Burriana (Castellón) de 19 años apuntó directamente a la mala relación con el director del equipo, Jorge Martínez Aspar: «al final el problema ha venido un poco desde dentro del box». «No ha habido la mejor relación con mi técnico y con mis mecánicos y hemos fallado un poco ahí, pues al final siempre hay mucha tensión dentro de un box y yo creo que este año ha habido demasiada». Jorge Martínez Aspar replicaba su piloto: «yo no opino igual que él, pues hemos sido siempre muy transparentes en el equipo, con la telemetría, con el equipo técnico y con absolutamente todo. Por lo tanto. Le puede haber molestado más y es que el año pasado ya quería subir a Moto2 y con nosotros era imposible y, para el año que viene, el piloto que viene con nosotros desde la base es Izan, que ha sido campeón de Europa, del mundo júnior y tiene contrato con nosotros para Moto2», señala Jorge Martínez. «Tal vez a Sergio le sentó mal que no le diéramos la opción de ir a Moto2 con nosotros, pero el trato técnico y humano nuestro está siendo exactamente el mismo». García Dols, por su parte, reconoce que le molestó no dar el salto a Moto2: «No se me dio la oportunidad dentro del equipo y me veía otra vez en Moto3 y era lo que no quería. La verdad es que no me gustó la situación». Ahora, el piloto de Burriana quiere recuperar la tranquilidad: «ahora estoy motivado y volviendo a lo que fue el principio de la temporada y ese es mi único objetivo ahora mismo», pero negó que el equipo no le hubiese dado las armas necesarias para recalcar que ha sido más «una cuestión de relación». La situación de García Dols y Guevara recuerda a la vivida ya por Jorge Martínez Aspar en el Mundial de 2007 entre Héctor Faubel y Talmacsi cuando ambos peleaban por conquistar el titulo de 250 cc y que acabó con el piloto de Llíria criticando abiertamente a su compañero de box y los dos pilotos enemistados.