El domingo arranca el Rally Dakar que se celebrará en Arabia Saudí hasta el día 15.

¿Cómo está viviendo esta cuenta atrás?

Los días previos siempre hay nervios, hay muchos preparativos, mucho de lo que ocuparse más allá de lo meramente deportivo. Pero la verdad es que de lo que tengo ganas ya es de subirme a la moto y empezar a rodar.

¿Qué objetivos se marca en su segundo Dakar?

Es difícil hacer previsiones en una prueba con el Dakar, es una carrera loca en la que en cualquier momento te puede sorprender un imprevisto. Aún así, mi intención es intentar superar lo que hice en 2021.

El listón lo dejó muy alto en 2021.

Sí, salió muy bien, preparamos el equipo a toda prisa, sin apenas preparación. Espero que este año que llego mucho más preparado, todo salga aún mejor.

En 2022, de la mano de Aspar estuvo a punto de regresar al Dakar, pero por un tema de plazos tuvo que renunciar ¿hay ganas de desquitarse?

Se nos echó el tiempo encima y al final no pudimos cumplir con los plazos de inscripción y no pude ir al Dakar. Así que este año tengo muchas ganas.

Jorge Martínez Aspar ha confiado en usted de nuevo. ¿Qué le ha dicho, qué consejos le ha dado Aspar antes de partir?

Jorge me ha dado mucha confianza y mucha tranquilidad. Me sorprendió porque lo que me dijo es que no corra, que no arriesgue, que vaya día a día, que es una carrera complicada.

Hasta ahora el gran referente valenciano en el mundo del rally y sobre todo en el Dakar ha sido Joan Barreda. Todo indica que éste podría ser su último Dakar. ¿Qué opina de que muchos le señalen a usted como su relevo natural?

Es un honor que me comparen con él. Es un gran piloto y lleva muchos años demostrándolo. Me motiva que me vean como su sucesor, espero algún día estar luchando por lo máximo. Es bueno que cada vez haya más valencianos en el Dakar. Este año vamos 5 y eso significa que crece el interés y la afición.

¿Cómo es la convivencia en el Dakar? ¿Se apoyan entre ustedes o la competencia es feroz?

Hay mucho compañerismo. La regla en el desierto es ayudarnos los unos a los otros. No hay tanta rivalidad como en disciplinas donde hay más ‘cuerpo a cuerpo’ como en MotoGP.

Hace unos meses se rompió cuatro vértebras cuando se entrenaba para el Rally de Marruecos. ¿Qué pensó en esos momentos y cómo ha sido la recuperación?.

Todas las lesiones de vértebras, espalda... lógicamente asustan mucho pero la verdad es que me recuperé muy bien y un mes después ya estaba compitiendo.

s 8.549 kilómetros y 14 etapas. ¿Qué le parece? ¿Cómo se ha preparado?

Sobre el papel es un recorrido más largo y duro.

He estado en Marruecos, es lo más cercano a España que se asemeja al Dakar.

Ademas de la moto, hago mucho gimnasio, bici, correr... la preparación mental es también importante. Además tenemos que estar preparados para solucionar rápido los problemas que se nos puedan presentar.