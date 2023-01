La sexta etapa del Rally Dakar fue la soñada para el vigente campeón, el catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota), que ya ve el camino despejado hacia su quinto Rally Dakar. A su victoria se sumó la pesadilla de Audi con el accidente que le costó el abandono al francés Stéphane Peterhansel -cuando mantenía un mano a mano con el jeque- y el choque que ha acabado con las opciones de Carlos Sainz, mientras que en motos se estrenó el argentino Luciano Benavides en un doblete de Husqvarna, con el valenciano Joan Barreda (Honda), cuarto.

El vigente campeón abría pista tras su victoria el jueves, pero no le perturbó. Dominó los primeros 31 kilómetros. Era ya una declaración de intenciones. ‘Monsieur Dakar’ le quitó la primera posición al paso por el kilómetro 84, Sainz igualó al catarí. Parecía que había batalla. El ‘Matador’ empezó a ceder tiempo y el francés apretó cuando la etapa ya había superado el ecuador. A partir de ahí, todos los contratiempos posibles y un gran beneficiado: Al-Attiyah. Al accidente que le costó el abandono a Peterhansel por lesión de su copiloto se sumó el de Sainz, ambos hacia el kilómetro 212, con apenas cien metros entre uno y otro. «Nos cogió Stephan antes del waypoint, iba justo detrás de él, siguiéndole muy cerca, y lo único que he visto fue volar su coche y yo volar después», comentó Sainz, que al «aterrizar» rompió la suspensión del coche, que Audi intenta recuperar para que el madrileño pueda reengancharse con un comodín y optar a victorias de etapa, aunque no a la clasificación general. Cuatro kilómetros más adelante, Al Rajhi se detuvo con un problema mecánico. La etapa y el Dakar se le despejaban al campeón.

Barreda sube dos puestos

En las motos, después de la prólogo y seis etapas, nadie ha repetido victoria. La sexta se la anotó Luciano Benavides, aunque inicialmente la organización había dado como vencedor al estadounidense Skyler Howes, quien reforzó su liderato en la general con su segunda posición. Doblete de Husqvarna.

Barreda acabó cuarto a solo 2:33. El argentino Kevin Benavides (KTM) concluyó quinto y Cornejo, sexto. El salmantino Lorenzo Santolino se dejó 7:52. Y Tosha Schareina fue el segundo valenciano y el tercer mejor español, decimoctavo tras las bonificaciones a 13:09 del ganador del día.

En la general provisional, Howes tiene ahora 3:32 sobre Price, 7:00 sobre Kevin Benavides y 10:54 respecto a Barreda, mientras que Schareina, del GasGas Aspar Team, sigue decimosexto a 1h25:36 del líder.

Rubén Saldaña, con molestias en el hombro que se dañó en una caída en la etapa 2 que no le impidió completar los 95 km hasta la meta, se reincorporó este viernes a la carrera después de que los médicos no le hubieran dado el visto bueno para correr la etapa 3. A pesar de los dolores, el piloto de Airbus de Iberia de Requena, debutante con 41 años en el Dakar, finalizó la especial cronometrada en el Top-100, 96º entre un total de 114 pilotos. El valenciano cierra la general, ya fuera de competición al haberse perdido dos etapas.

Descanso anticipado para las motos este sábado

En la recuperación de Saldaña y de otros pilotos con heridas de guerra como Joan Barreda será bienvenida la jornada de descanso de este sábado decretada por la organización ante las dificultades climáticas y el elevado nivel de fatiga observado entre todos los pilotos de dos ruedas. La organización ha decidido anular la especial de la séptima etapa entre Riyadh y Al Duwadimi.

Motos y quads tan solo tendrán que realizar el enlace y el domingo 8 de enero disputarán la 8ª etapa tal y como ha sido reprogramada, es decir, con la especial de la etapa 7 del recorrido inicial, reducida a 345 kilómetros.

No ocurrirá lo mismo con los coches, también en la categoría Classics del valenciano Daniel Albero, ni en camiones. Estos, disputarán la etapa 7 con normalidad.

Este viernes Daniel Albero y su copiloto Sonia Ledesma, con el Toyota Land Cruiser 90, finalizó en el puesto 38, lo que le mantiene en el Top-30 de la general de Classics, en concreto en la 27ª posición de un total de 85 vehículos que siguen en carrera.