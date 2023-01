Final feliz el de la primera vuelta del Valencia Basket, después de una travesía complicada entre lesiones y alguna derrota inesperada. Cuando peor pinta tenía el panorama, el equipo de Álex Mumbrú se ha rehecho en este inicio de año y este domingo, con la victoria sobre el Casademont Zaragoza, ha sellado su billete para la Copa del Rey, que se jugará entre el 16 y 19 de febrero en Badalona. Con un parcial de 32-18 en el tercer capítulo, los 'taronja' finiquitaron la historia de un encuentro en el que todo el colectivo funcionó nuevamente a la perfección. Con este, son ya cinco triunfos consecutivos entre liga acb y Euroliga. La Fonteta, con una entrada con más de 7000 espectadores, arropó en todo momento a su equipo.

El encuentro, sin embargo, comenzó con los problemas en la zona generados por los 2,15 m del islandés Tryggvi Hlinason, ex del VBC, cuyos primeros cinco puntos daban una corta ventaja a los maños (9-11). El Valencia BC no pudo ponerse por delante, en un inicio espeso e impreciso, hasta el triple de Chris Jones a los seis minutos (12-11). Un mando en el partido, retomado con el base estadounidense y la intensidad de Xabi López-Arostegui, y que los locales ya no cederían. El Zaragoza se estancó tras un lanzamiento exterior de Borisa Simanic (15-14, m. 8). Desde ahí hasta el final del primer cuarto, un 8-0 de parcial con protagonismo para la buena conexión formada por Klemen Prepelic y el interior Kyle Alexander (23-14, m. 10).

El joven Aday Mara rompió la sequía del Zaragoza al poco de reanudarse el choque (23-17). Más seguro en la circulación del balón, el Valencia BC se disparó gracias a su mejor puntería desde la línea de tres. Con un triple de Jaime Pradilla, llegó a doblar en el marcador a su rival (32-16), una renta que mantenía poco después Jared Harper desde el 6,75. Solo la reaparición de Hlinason le hacía albergar alguna esperanza a los de Porfi Fisac. Otra bomba exterior, esta vez, de Jonah Radebaugh devolvía el +15, aunque Mara, con cuatro puntos consecutivos en la pintura, redujo la distancia antes del descanso (42-31, m. 20).

Fue el tercer cuarto cuando el Valencia hizo trizas definitivamente el partido. El único hombre que no había anotado hasta entonces, Josep Puerto, se encargó de marcar la diferencia. Con el segundo triple del alero valenciano, la ventaja para los de Mumbrú era ya de 20 puntos (56-36, m. 25). El Casademont estaba desorientado entre un sinfín de pérdidas de balón y la lesión de Howard Sant-Roos. Todo estaba en dominio de los valencianos, porcentajes de tiro, rebotes, recuperaciones, etc. Alexander, mucho más asentado y cómodo que en el comienzo del curso, y Pradilla desde la esquina volvieron a poner la quinta marcha (69-45, m. 29).

Con todo prácticamente decidido, Shannon Evans debutó con la camiseta 'taronja'. Harper, que acumuló minutos como escolta, convirtió el séptimo triple en el cuarto de once intentos (74-49, m. 30). Brutal. El Zaragoza no tenía respuesta. Los últimos diez minutos valieron para el 4/4 de Pradilla y la primera canasta en La Fonteta de Evans, que mantenían la renta en 28 puntos (79-51, m. 32). Otro día más, López-Arostegui estuvo sobresaliente, mostrando un elevado porcentaje en sus tiros (84-57, m. 35), además de defender y robar balones como el que más. El vasco, además, terminó como el máximo anotador del encuentro con 14 puntos.

En los minutos finales, Guillem Ferrando, que había salido en el quinteto inicial, volvió a dirigir al equipo. Sin ninguna opción de victoria, el Zaragoza sí aprovechó la recta final para maquillar el resultado (88-76, m. 40) gracias a un último parcial de 14-27 comandado por Justinian Jessup (7 puntos) y Mateusz Ponitka (6).

La única nota negativa para los valencianos vino con el golpe en un dedo de la mano derecha que sufrió en la primera mitad Bojan Dubljevic. A la conclusión del partido, el montenegrino fue atendido por el jefe de los servicios médicos del club a la conclusión del partido.

Solo una victoria imposible en Madrid del Río Breogán, con -31 en el 'basketaverage', podía haber complicado la clasificación copera al Valencia BC. Los lucenses acabaron perdiendo en el WiZink Center de manera abultada (91-73). Así que las dos últimas plazas para la Copa se las han adjudicado el Gran Canaria y el Valencia Basket.

Ficha técnica:

88 - Valencia Basket (23+19+32+14): Ferrando (3), Radebaugh (7), Puerto (8), Webb III (5), Dubljevic (2) -cinco titular- Pradilla (12), López-Arostegui (14), Prepelic (6), Alexander (9), Jones (12), Harper (8) y Evans (2).

76 - Casademont Zaragoza (14+17+18+27): Jovic (7), Sant-Roos (-), Yusta (4), Cruz (8), Hlinason (13) -cinco inicial- Jessup (10), Mara (10), Wright (-), Simanic (13), Nguranne (2), Ponitka (6) y Javi García (3).

Árbitros: Pérez Pérez, Martínez y Mendoza. Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la décimo séptima jornada de la fase regular de la Liga Endesa disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 7088 espectadores.