El Valencia recibe al Almería en un partido en el que la presión es la primera bala que toca esquivar. Las derrotas contra Villarreal y Cádiz, a la vuelta del Mundial hicieron saltar las alarmas en Mestalla y con casi total seguridad la primera premisa del equipo de Rubi será hacer un partido largo. Poner nervioso a un Valencia al que le urge la victoria, más incluso que a un Almería que a comienzo de curso ya esperaba estar en esa zona de la clasificación.

En cualquier caso, el cuadro andaluz sí necesita comenzar a sumar lejos de su estadio si quiere alejarse de la zona de peligro. Tanto es así que en estos momentos, el Valencia, que solo suma un triunfo lejos de Mestalla en la presente temporada, ya ha conseguido algo que no han logrado los rojiblancos hasta el momento: ganar fuera del Power Horse Stadium.

El equipo de Rubi es junto al Elche de Pablo Machín, el único equipo que todavía no ha conseguido ganar como visitante y eso convierte al equipo rojiblanco en un equipo aún más ‘peligroso’. De hecho, el cuadro de Gattuso no fue capaz de ganar al conjunto franjiverde no fue capaz de ganarle en Mestalla.

Velocidad a la contra

Uno de los grandes peligros del Almería es su capacidad para hacer daño a la contra. No es un equipo que solo juegue a eso, de hecho le gusta tener balón y posee un espíritu ofensivo pero sí es un equipo que puede llegar con hasta cuatro jugadores al área: Ramazzani, Leo Baptistao o Luis Suárez, Melero y su delantero El Bilal Touré. Excepto Melero, los otros jugadores son futbolistas que con metros y espacio pueden ser muy peligrosos.

Portería rojiblanca

El conjunto dirigido por Gattuso debe aprovechar los primeros minutos de partido para intentar hacer daño a un Almería que llega mirando de cerca la zona baja. La realidad es que Fernando Martínez, su portero, es uno de los mejores jugadores de la temporada en el cuadro de Rubi y eso demuestra que el conjunto rojiblanco no es infranqueable ni mucho menos. Ha sufrido tanto con línea de tres como con línea de dos centrales y lo cierto es que solo Akieme, por fuera, parece ser uno de esos defensores de garantías incorporándose a campo rival. Por último, en la medular sí acumulan mucho talento y además perfiles muy distintos. Desde Robertone a Samú Costa pasando por Eguaras o De la Hoz. En definitiva, el Almería es un equipo compensado, con perfiles muy distintos pero con la sensación de estar perdiendo puntos en un tramo en el que ha jugado buen fútbol.