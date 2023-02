Voro González, entrenador del Valencia, aseguró que a a Gabriel Paulista se le fue «la pinza», fruto de «la impotencia y el nerviosismo», en su dura entrada a Vinicius Junior que le costó la cartulina roja, en una acción que «no se puede volver a producir». «Ha sido una acción fruto de la impotencia, nerviosismo... ha cometido un acto fruto de la desesperación por ir perdiendo. Una tarjeta roja que ha dejado al equipo con uno menos, ya con 2-0 perdiendo; si antes de esa situación ya era complicado, después de eso, imposible. Estas cosas no se pueden volver a producir. No se puede dejar al equipo así con uno menos. Voy a hablar con él para que esto no suceda», dijo en rueda de prensa. «Lo achaco a un momento de desesperación, se le ha ido la pinza», añadió.

«Siento impotencia. Veo una acción en la que entra a destiempo. Yo también he sido jugador y hay momentos en los que sientes eso y tienes que parar. Se le ha ido un poco la cabeza fruto de la impotencia, el resultado... En el terreno de juego suben las revoluciones y todo el mundo se tiene que controlar. Ha cometido un error», amplió.

El técnico se mostró «optimista» para revertir la situación que tiene su equipo, a solo un punto del descenso porque ve un vestuario fuerte y unido. «Nos tenemos que aferrar a que quedan 19 partidos y a que tenemos un equipo que entrena con intensidad, hay un buen grupo, sin fisuras. No hay problemas en el vestuario, tenemos que centrar en el tiro, partido a partido. Nos tenemos que hacer fuertes en las cosas que se hacían bien antes y mejorar ahora el aspecto defensivo. Soy optimista. Quedan muchos puntos y el grupo no baja los brazos. Tenemos un reto muy importante y necesitamos a todo el mundo para no estar en esta situación tan peligrosa», comentó en rueda de prensa.

«En la primera vuelta el equipo ha jugado de una determinada forma en la que ha primado la salida de balón, donde su punto fuerte ha sido tener la pelota y generar ocasiones con ella. A última hora esto ya no ha sido así; en el último tramo hemos sacado un punto de 15, creo recordar. Antes de ir al parón no estábamos así. Los mecanismos ofensivos que hacía el equipo con balón vamos a intentar ajustarlos, no cometer errores, competir mejor y, sobre todo, veo que cuando un equipo sabe cuál es el objetivo, no como antes en el que mirábamos a Europa, ahora es sumar el mayor número de puntos posible, ayuda», amplió. «No va a ser fácil, ni de la noche a la mañana. Solo nos queda que trabajar», completó. Un Voro que ponderó el trabajo realizado por el anterior técnico, el italiano Gennaro Gattuso. «Ha habido una empatía entre los jugadores y el anterior cuerpo técnico. Cuando se despidieron vi a la gente fastidiada, pero, esto es el fútbol, y al día siguiente cambias el chip. Son muchas veces las que he estado en esta situación y he visto vestuarios complicados, y este no es el caso».