Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, compareció en rueda de prensa en los prolegómenos del partido que medirá a los blancos con el Liverpool este miércoles a las 21:00 horas en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.

El italiano comenzó dejando que claro que el Madrid en este partido “no hará cálculos, saldremos a jugar lo mejor que podamos, plantearemos un partido como en la ida. Hay que intentar entrar desde el primer minuto con la máxima intensidad y salir a ganarlo. Hemos repasado lo bueno y lo malo de la ida y vamos a plantear un partido abierto, queremos atacar y desplegar nuestro mejor juego ofensivo. Será un partido abierto porque ellos llegan a cambiar la dinámica de la eliminatoria. Y nosotros pensamos más en atacar que en defender”. Carletto reveló que “a nivel mental es un partido más difícil para nosotros que para el Liverpool, porque ellos vienen a tope a por todas”.

El italiano se refirió al encuentro ante el Chelsea, en los londinenses le dieron la vuelta a la eliminatoria y luego el Madrid tuvo que remar contra corriente en el Bernabéu: “El recuerdo del Chelsea del año pasado nos va a ayudar a preparar este partido, porque ya nos remontaron y eso nos enseñó que no se pueden hacer cálculos y propondremos un partido abierto”.

Recado a Hazard

Sobre las declaraciones de Hazard, en la que decía que no se habla con el belga, el entrenador declaró: “La relación no es fría. Hazard ha sido honesto, no hablamos mucho es cierto. No es lo más importante, lo más importante es que aún no jugando mucho me respeta y yo le respeto mucho a él. Hazard no juega porque hay mucha competencia y en su lugar juega Vinicius, que está aportando mucho. Para el próximo año cuento con los jugadores que me pone el club”. Precisamente sobre Vinicius advirtió que “estoy contento con la progresión de Vinicius y no miro mucho la actitud de Vini con los árbitros. Debe estar focalizado en lo que pasa en el campo”. Para Carletto Vinicius “está en el buen camino para escribir la historia del Real Madrid en los próximos años como la han escrito Modric, Kroos, Karim o Casemiro, sobre todo en la Champions”.

“Para el partido de mañana es muy importante la experiencia y la energía”, advirtió no dando pistas sobre si apostará por Modric y Kroos o Tchouaméni y Camavinga. Y luego elogió al francés: “Camavinga lo está haciendo muy bien. Y eso hace olvidar los errores que hace, donde debe mejorar. Ante el Espanyol cometió un error evidente en una posición que no es la suya. Su progresión es normal en un joven con una calidad extraordinaria. Camavinga es intocable hoy y lo va a ser en el futuro”. Y por último confirmó que “Benzema estará en el once, porque está recuperado y con ilusión”, y el entrenador cree que “no le afectará en el campo su cruce de declaraciones con Deschamps”.

Rudiger: "No podemos dormirnos como en Anfield"

Antonio Rudiger compareció antes que el técnico. El defensa madridista recordó que “el año pasado fue muy difícil para mi jugar en el Bernabéu porque sufrí la remontada del Real Madrid con el Chelsea. El ambiente fue espectacular y ahora tengo la suerte de disfrutarlo. Cuando juegas contra el Real Madrid sientes que el Bernabéu es diferente. Es un honor ser parte de esto y crecer y aprender de otros jugadores con experiencia como Benzema, Modric o Kroos”. Para el alemán, “no es fácil jugar en el Madrid. Con toda la historia que tiene hay mucha presión, pero creo que eso me ayuda a crecer y a aprender de eso”.

Rudiger habló de Vinicius y todo lo que está sufriendo: “Tiene que centrarse en su forma de jugar porque cuando lo hace es uno de los mejores del mundo, pero es difícil cuando te dan tantas patadas y te provocan tanto. Es joven y debe aprender a gestionar eso. Los árbitros también tienen que hacer un trabajo mejor y tratarlo igual que al resto”.

Para el madridista “debemos salir mejor que en Anfield y no podemos dormirnos en los primeros quince minutos, porque ya vimos lo que sucedió allí en el inicio. Hay que encontrar el ritmo adecuado y encontrar el equilibrio entre ataque y defensa”. Para Rudiger “el Liverpool tiene mucho potencial en ataque y no debemos dejar que lo desplieguen como ocurrió cuando golearon al United”.