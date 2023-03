Esta noche, en el Príncipe Felipe de Zaragoza, el Valencia Basket afronta la etapa previa a los decisivos encuentros de la Euroliga que jugará el miércoles y el viernes en Belgrado y Kaunas, respectivamente. Una parada intermedia que no carece de importancia. El equipo de Álex Mumbrú necesita recargarse de confianza tras la derrota 48 horas antes en Mónaco y, sobre todo, encadenar una quinta victoria en la competición nacional que le acercaría a las posiciones del séptimo al cuarto.

En una jornada de derbis duros para los rivales directos, el conjunto valenciano tampoco tendrá delante una tarea sencilla. El Casademont Zaragoza, al que se le ganó hace apenas dos meses en el partido de la primera vuelta en València (88-76), vive hoy su mejor momento de la temporada. Los maños se presentan a la cita con los ‘taronja’ con cuatro triunfos en los seis partidos jugados desde el de enero en la Fonteta, incluido el disputado ante el Barça a principios de marzo (85-83) en la capital aragonesa. Con 11 fechas todavía por delante en la liga regular, el Valencia BC es octavo con un balance 13-10 y una renta de dos victorias sobre sus perseguidores más cercanos, Breogán de Lugo y los compostelanos del Obradoiro, que se las vieron ayer en un duelo fratricida entre gallegos. El equipo de Mumbrú debe empezar a mirar hacia arriba. Por la noche, el Joventut, quinto con dos triunfos más, cayó en el feudo del Barça. Y este domingo, Gran Canaria y Unicaja Málaga, sexto y séptimo con 14-9, tienen dos compromisos difíciles lejos de casa. Los grancanarios, un derbi con el Tenerife, cuarto de la tabla, y los malagueños, otro cara a cara regional en la pista de un Betis con el agua al cuello.

Precisamente, en la lucha por evitar el descenso, el Zaragoza se halla ya mucho más tranquilo con un colchón de tres triunfos gracias a la mejora experimentada en su rendimiento. Una evolución en la que son fundamentales los hombres que forman su tridente exterior -Sant-Ross, Yusta y Jessup-, así como la integración a la rotación lograda de la gran promesa española, Aday Mara. Un juego interior en el que el Casademont Zaragoza también hace daño con los 2.15 m del ex de VBC Tryggvi Hlinason. Mumbrú avisó en la previa de los peligros del bloque de Porfi Fisac. «Están jugando muy bien, en el Príncipe Felipe han ganado al Madrid y al Barça. Son competitivos, tenemos que aguantar, sobre todo, su nivel ofensivo. Defensivamente son buenos, con gente muy grande», indicó el técnico, al que le preocupa la recuperación física del grupo, que viajó deprisa y corriendo de Mónaco a Zaragoza. Eso sí, en la escala en València se quedó Kyle Alexander. Tras un mes lesionado del tobillo, el canadiense no jugó y no lo hará este domingo para acabar de recuperarse. El que podría unirse a la expedición es el zaragozano Jaime Pradilla. En principio, Jared Harper volverá a ser el descarte entre los extracomunitarios para el partido acb de hoy.