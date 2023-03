La sala de premsa de l’Estadi Olímpic de la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucia va acollir aquest diumenge la presentació de la II Copa President de la Diputació d’Alacant de raspall femení professional. El diputat d’Esports de la Diputació d’Alacant i alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, va exercir com amfitrió en un acte que va comptar amb la presència de Vicent Molines, president de la Federació de Pilota Valenciana; Juanra Such, vicepresident, i part de les jugadores que participaran en el campionat.

Per a aquesta segona temporada, la Copa President de la Diputació d’Alacant repetirà el format de la primera edició. El campionat presenta huit equips, distribuïts en dos categories de la novetat, amb la novetat que un d’ells estarà format per un trio, mentre que els altres els formaran parelles. La Copa constarà de tres jornades en les quals els conjunts de cada categoria s’enfrontaran tots contra tots, i els dos millors accediran a la final directa.

També com l’any passat, la competició visitarà set trinquets. En aquest cas són novetat els de l’Alqueria d’Asnar i Crevillent, què precisament seran els que acullan la primera jornada el dia 6 d’abril. Per a la segona data, el 16 d’abril, les seus seran Xàbia i Ondara. El cap de setmana següent, 22 i 23 d’abril, la tercera i última jornada de la fase regular es celebrarà als trinquets de Pedreguer i Benidorm.

Després de completar la lligueta, els quatre millors equips es citaran el dilluns 1 de maig al trinquet de Benissa per a disputar les dos finals d’aquesta segona Copa President de la Diputació d’Alacant de raspall femení professional.

En paraules de Bernabé Cano, «des de la Diputació d’Alacant pensem que les dones tenien la necessitat d’entrar en el món de la pilota. L’any passat, el president de la Federació ens va presentar el projecte de fer una competició femenina, vam fer la primera edició, i estem molt contents, l’any passat la I Copa President de la Diputació d’Alacant va tindre una gran acollida».

«En nom del president de la Diputació, hem de donar l’enhorabona a aquestes xiques perquè estan escrivint una pàgina en la història de la pilota valenciana, són les primeres dones que estan competint a pilota», va afegir el diputat d’Esports.

«Des de la Diputació d’Alacant sempre hem de recolzar a tots els esports, pero especialment a l’esport de la pilota, i per damunt de tot impulsar la pilota femenina, estem aportant el nostre gra d’arena perquè això siga una realitat. Esperem que continue creixent el número de xiques que practiquen la pilota, el número de pobles que hi participen i vaja augmentant el número d’equips», va subratllar Cano.

En aquesta línia es va manifestar Juanra Such, vicepresident de la Federació: «Estem en contacte quasi permanent amb la Diputació perquè entenem que a la província s’han de dur a terme iniciatives que promocionen la participació de les dones en el món de la pilota. En aquest sentit, aquesta Copa President de la Diputació d’Alacant és un pas endavant molt important per a aconseguir-ho, ja que participen les millors jugadores i estan obrint un camí per a altres que vinguen per darrere».

A l’acte estigueren presents algunes de les jugadores que formaran part dels equips de la Copa, incloses les quatre citades per al Mundial d’Alzira. Victoria, Ana, Amparo i Irene van fer una parada en els seus entrenaments a la Ciutat Esportiva Camilo Cano per a convidar al públic a acostar-se als diferents trinquets i conéixer de prop el nivell de la pilota femenina professional.

Equips

Per a aquesta segona edició, els equips ja estan decidits. La Primera categoria estarà formada per les jugadores Elit. Victoria formarà amb Anabel, mentre que Aida tindrà a Amparo com a companya. Irene, campiona al 2022 juntament amb Mar, serà parella de Myriam. L’altre equip, el trio, estarà format per Ana, Natalia i Júlia.

Altres quatre equips composen la Segona categoria, amb jugadores del programa de Tecnificació de la FPV, les quals tenen una edat mitjana de 17-18 anys i són el futur més immediat de la pilota femenina. Erika -guanyadora l’any passat formant parella amb Àngela- jugarà amb Vanessa. Ivet estarà acompanyada per Isabel i Aina formarà amb Andrea. Paula i Claudia seran el quart equip.