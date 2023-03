Ha pasado casi una semana desde que recibió su sanción (doble long-lap) por su temeraria acción en Portimao y el ocho veces campeón del mundo no sabe si tendrá que cumplirla o no previsiblemente en el Gran Premio de las Américas en Austin, su próxima carrera, a mediados de abril. El Panel de Comisarios de la FIM anunció que la penalización de Marc Márquez debía cumplirse «en el próximo evento en el que participe», rectificando así el texto redactado en Portugal, en el que se apuntaba que debía cumplirla «en el GP de Argentina», este fin de semana, donde Marc no participa por lesión.

Ante el recurso presentado por Repsol Honda, los comisarios de la FIM han decidido trasladar la decisión definitiva al Tribunal de Apelación de MotoGP, un órgano integrado por abogados que se rigen por cuestiones legales. Para Honda el problema es el cambio de criterio por parte de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM). «En relación con la sanción impuesta consideramos que la modificación de la sanción consistió en un cambio de criterio sobre cuándo se debe aplicar la sanción, y que esta modificación fuera dictada por la FIM dos días después de que la sanción inicial fuera firme y definitiva, no se ajusta a la normativa vigente», denunció en una nota oficial emitida el miércoles, en la que el equipo aseguró que si es necesario llegará ante el TAS (Tribunal de Arbitraje del Deporte), lo que podría demorar la resolución del caso varios meses.