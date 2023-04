No acaba el Levante de aprovechar las oportunidades que se le presentan para estar cómodamente situado en los dos primeros puestos de la clasificación que dan el acceso directo a la máxima categoría de nuestro fútbol. Cuando mejor lo tiene, por los tropiezos de sus rivales directos, zas otro empate. Es cierto que jugó viernes y los demás entre sábado y domingo y no conocía qué podría ocurrir en esos encuentros, pero por si acaso la victoria era necesaria para ver después la situación. Bien, otra vez se negó el triunfo y otra vez se quedó con solo un punto. Es cierto que todavía queda mucha tela que cortar pero no estaría mal que deje las igualadas y coja el camino de la victoria.

El próximo domingo, gran prueba de fuego. Visita al líder, la S.D. Eibar, primero en la tabla con cuatro puntos de ventaja sobre el conjunto azulgrana. Importante cartucho para acercar posiciones. No será un encuentro fácil ni mucho menos, pero si quieres cumplir el objetivo marcado desde principio de temporada, los tres puntos son más que necesarios. El otro día ante el Zaragoza se adelanta en el marcador pero no pudo mantenerlo hasta el final. La capacidad goleadora ha bajado un tanto desde hace ya unos cuantos partidos. Uno o ninguno en su casillero, así las victorias cuestan más. Es cierto que el larguero repelió dos balones que llevaban marchamo de gol contra los maños, pero hay que crear más ocasiones para poder ganar. En otro orden de cosas, por fin la copa del 37 está en casa con todos los merecimientos. Llegó el reconocimiento federativo y el nombre del Levante U.D. figura en las estadísticas de los equipos que han conseguido este preciado trofeo. Lo que nunca he podido comprender es el porqué en la etapa de Ángel María Villar en la presidencia de la federación no se hizo. Han tenido que pasar muchos años, trabajo y requerimiento para conseguirlo. Ahora todos contentos.