Riba-roja i Moixent comanden la classificació empatats a 6 punts. Moixent va vèncer en casa contra la Pobla de Vallbona aconseguint els tres punts amb un marcador de 70 per 20. Aquest resultat els afavoreix per a seguir sent líders en la classificació.

Per altra banda, Riba-roja va superar Torrent amb un resultat de 70 per 30. Els de Riba-roja també aconsegueixen els 3 punts i es posicionen tercers. Algímia d’Alfara descansava aquesta jornada. En Segona, al grup A, Electrofassar Massalfassar A lidera amb 8 punts. La Caseta Riba-roja B es troba segona posició 5 punts, CPV Onda amb 2 punts es troba tercer. Quart és CPV Llíria B (2 punts) i cinqué Caixa Popular Pobla Vallbona B (1 punt). En el grup B el primer classificat és Amics de la Ribera A amb 8 punts, Trinquet de Torrent B està amb 6 punts, Via Augusta Massalfassar B (3 punts), Caixa Popular Manises B (1 punt) i El Pedal Alberic A (0 punts). En Tercera categoria hi ha tres grups. El primer equip del grup A és Caixa Popular Manises D amb 6 punts, CPV Xúquer de Sueca GA segon amb 6 punts i Caixa Popular Riba-roja C junt Caixa Popular Pobla Vallbona C amb 0 punts. En el grup B, Disid Alfara A suma 4 punts, Trinquet de Torrent C (3 punts), Egyptrailer Riba-roja D (2 punts) i Caixa Popular Manises C (0 punts). Pel que fa el grup C, CPV Almassora A lidera amb 5 punts, Castelló A - Padilla i CPV Almassora B (E.s.) amb 3 punts i Castelló B - Panollet sense cap punt. En Quarta A, C.P.V Guerrer de Moixent B encapçala la classificació del grup A amb 8 punts, Trinquet de Torrent D (6 punts), La Caseta Riba-roja E (5 punts). Quarts i quints, igualats a punts (4 punts), són La Caseta Riba-roja E i CPV Guerrer de Moixent C es troba sisé amb 0 punts. Al grup B, Rte. Onnes Xilxes A té 8 punts, Disid Alfara B (7 punts), CPV Llíria A (6 punts), Caixa Popular Pobla Vallbona D (4 punts) , Rte. Onnes Xilxes B (2 punts) i amb 0 punts Castelló C - Oriol. Al grup A de Quarta B, Trinquet Torrent F té 7 punts, Amics de la Ribera B (6 punts), CPV Xúquer de Sueca GB (3 punts) i Trinquet Torrent E (2 punts)i Caixa Popular Manises F (0). Al grup B CPV Moncada A és lider amb 9 punts, Borriol (4 punts), CPV Llíria C (3 punts) i Borriol A i Clinica Dental Luna Massalfassar C, amb 1 punts.