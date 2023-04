Augusta consagra a Jon Rahm, el heredero de Seve

Es muy probable que Jon Rahm, el nuevo campeón del Masters y número uno del ránking mundial después de su victoria este domingo en Augusta, no hubiera llegado al mundo del golf si sus padres, Edorta y Ángela, no lo hubiera llevado a seguir la Ryder Cup que se disputó en 1997 en Valderrama. Jon tenía entonces 12 años cuando conoció a Ballesteros en una cena a la que también acudió Olazábal y saludó a los dos. “Sabía quién era Olazábal, pero no tenía ni idea de quién era Seve entonces”, explicó hace tiempo Jon. “A mi padre le hubiera dado un ataque al croazón si hubiera tenido la oportunidad y no le hubiera dado la mano”.