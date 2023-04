Marc Márquez e Iker Lecuona coincidieron ayer en el Circuito de Jerez, donde el valenciano será quien sustituya con la Honda RC213V oficial al catalán, quien aclaró al mismo tiempo los motivos que le han llevado a renunciar a reaparecer en el trazado gaditano. El habitual probador, Stefan Bradl, se subirá a una quinta Honda dentro del equipo de tests. Lecuona, actual piloto del equipo oficial Honda en el Mundial de Superbikes, fue uno de los grandes protagonistas en su regreso a MotoGP, y ayer contaba en rueda de prensa que pensó que su representante le estaba «vacilando a las 8 de la mañana» cuando le dijo que correría en Jerez. «El martes volví de Amsterdam, que nunca había visitado la ciudad, y llegué a casa, a Andorra, y me fui a dormir, al día siguiente me desperté pronto y recibí un mensaje de mi representante a las 8 de la mañana en el que me dijo ‘Buenos días, ¿qué tal?’. ‘Bien’, le dije. ‘¿Te puedo llamar? ¿Estás libre?’. Y cuando vi eso pensé: ‘Bua, qué he liado durante el fin de semana, que me va echar la bronca…’ No sabía el qué. Me pongo en vídeo llamada a las 8 de la mañana, 8:03. Y me dice: ‘¿Quieres correr en Jerez?’. Y me quedé callado, pensando cómo, cuándo… ‘Que si quieres correr en Jerez con la MotoGP’. Y le dije que sí. Y le pregunté: ‘¿Pero Marc no corre?’ Y él insistiendo: ‘¿Que si quieres ir a correr?’. ‘¿Pero me estás vacilando?’ Y me dije que no, y yo lo dije, ‘vamos’. A las 8 de la mañana me enteré», explicó. «Dije sí del tirón», aseguró Lecuona, que ha conseguido los monos de cuero a tiempo, por lo que comentó que «está prohibido caerse el fin de semana». «Al final lo que venga vendrá, pero llevo dos años fuera de MotoGP y ha cambiado mucho. Pero, bueno, ya me enfrenté a este reto en 2019, pues ahora con experiencia creo que se me dará mejor», concluyó.

Márquez explica su ausencia El de Cervera aclaró en Jerez el porqué de su ausencia: «Si forzaba y volvía a correr aquí, si me caía y toda la cirugía del dedo pulgar derecho se rompía, se venía abajo, corría peligro mi carrera deportiva. Y eso, la verdad, a estas alturas de mi carrera, no me lo podía permitir».