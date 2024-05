Compromís amplía la denuncia contra la concejala de Vox por delito de odio

Compromís per València ha condenado "los comentarios racistas y xenófobos" realizados a través de las redes sociales por parte de la concejala de Emprendimiento y Agricultura del gobierno municipal Cecilia Herrero. La portavoz de la formación valencianista Papi Robles ha instado a la alcaldesa María José Catalá "a cesar de forma inmediata a esta concejala: no podemos mirar hacia otro lado, el racismo y el odio no caben en una sociedad democrática. No podemos permitir que en nuestra ciudad se hagan estas afirmaciones y queden impunes”, ha dicho Robles. También ha advertido que en Compromís "no vamos a parar al denunciarlo, pese a las amenazas como la que lanzó Herrero en el Pleno municipal contra los partidos de la oposición".

Compromís aporta más mensajes a la Fiscalía

En una rueda de prensa realizada esta mañana, Robles y su compañera Lucía Beamud, han anunciado que Compromís per València van a ampliar la denuncia "a la concejala de ultra derecha Cecilia Herrero ante la Fiscalía de Delitos de Odio tras encontrar más mensajes racistas y xenófobos como el que publicó contra el activista por los derechos humanos y ex diputado de la Asamblea de Madrid Serigne Mbaye hace unos días". Lucía Beamud ha leído algunos de estos comentarios como “Tanta reconquista para acabar pagándoles la invasión a los moros” o “Asco. Son salvajes. Fuera África de la Europa civilizada”. Para Beamud, “no necesitamos hacer ninguna pensaeta como las de la alcaldesa, nosotros tenemos claro que esta mujer es una racista y no sólo por su comentario contra un activista de los derechos humanos sino por el historial que tiene en sus redes sociales”.

Por su parte, la portavoz de Compromís Papi Robles considera que se puede "bajar la cabeza ante una concejala que es explícitamente racista y fascista. No podemos permitir que desde el gobierno de esta ciudad se hagan estas afirmaciones y ataques y queden impunes”. Robles recuerda que en el último pleno municipal, el PP aprobó una moción alternativa para no cesar a esta concejala de Vox como pedía Compromís: “En esta moción aprobada por el gobierno se decía que no se iban a consentir actitudes racistas en la ciudad de València. Por tanto, la señora Catalá tiene una decisión a tomar y está tardando. Lleva ya 4 días de retraso en cesar a esta concejala. No podemos permitir que las manos de una persona abiertamente racista y fascista, a la que incluso le han encerrado una cuenta en las redes sociales por afirmaciones como éstas, ponga las manos en el gobierno de nuestra ciudad. València es un referente de ciudad acogedora y diversa, y la señora Herrero no puede representarla”.

Por último, Robles asegura que cuando se escucha "hablar de regeneración democrática, precisamente la regeneración va de esto. Va de no permitir que haya personas en ningún gobierno, ni que representen a ninguna institución, que hacen estas afirmaciones”. Y advierte que en Compromís "no vamos a parar a pesar de sus amenazas. No vamos a consentir que en ningún espacio democrático se hagan estas afirmaciones”.

Respuesta de Vox

Respecto a estos comentarios publicados en redes sociales por Cecilia Herrero, sobre todo en "X", el portavoz de Vox y segundo teniente de alcalde Juan Manuel Badenas ha declarado: "Se trata de mensajes censurados y capados, frases descontextualizadas, en las que se aprecia mala fé". Y más, Badenas apunta que en la medida "que ha habido ataques al honor de una persona -se refiere a Cecilia Herrero, sin citarla-, esa persona y quien corresponda, puede ejercitar las acciones que considere para que se restituya su honor", ha advertido.

Para el portavoz voxista, los comentarios publicados por su compañera, "son mensajes incompletos y descontextualizados, en los que existe cero racismo, no es racismo, es justicia" ha manifestado lo que se dice en ellos. "A los de Vox -ha reiterado- nos importan las personas; no su color de piel, su raza o su sexo, por eso, denunciamos actividades que van contra el ordenamiento jurídico, algunos delitos abobinables que realizan las personas", y en esa línea, los comentarios previos que dieron lugar a estos comentarios de Cecilia Herrero "han sido censurados por Compromís y PSOE".

Badenas ha resaltado que en Vox, "nos centramos en lo abobinable de los delitos cometidos por esas personas, porque no se puede exonerar de responsabilidad penal -como hacen los partidos de izquierda- a algunas personas de las acciones delictivas que cometen porque pertenecen a una determinada etnia o determinada raza; en Vox, ha concluido, "nos importa el cumplimiento de la ley, por eso, abobinamos todas las acciones que vayan contra el ordenamiento jurídico", ha finalizado.